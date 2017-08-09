أعكف على كتابة فيلم «ألعاب خطرة».. ومن المقرر البدء في تصويره خلال فصل الشتاء المقبل

سماح جمال

«طارق العلي بات اكثر نضجا وخبرة وأتمنى لو انه لم يخرج عن النص» ما سبق كان تعليق الكاتب بدر محارب على تجربته الأخيرة مسرحية «ولد بطنها» التي قدمها مع الفنان طارق العلي، وأكمل قائلا في تصريحه لـ «الأنباء»: عملت مع طارق العلي للمرة الأولى بمسرحية «الرسالة الأخيرة» وكان وقتها مازال طالبا في المعهد العالي للفنون المسرحية، ثم كررنا التجربة بمسرحية «الصيده بلندن».

وتابع محارب، قائلا: أرى أنه اذا قل خروجه عن النص، فهذا سيجعل الممثلين الآخرين لا يخرجون عن النص بدورهم، فهو بحكم انه فنان وصاحب باع طويل وخبرة يستطيع الخروج والعودة الى النص لأنه «فاهم اللعبة»، وهذه الإمكانية قد لا تكون موجودة لدى كل الممثلين حوله على نفس المستوى، وبحكم أنه نجم الفرقة والمنتج فهو قادر على التحكم في عملية الارتجال مع الممثلين اكثر، وليس المقصود من كلامي ان يتحكم فيهم بقدر ما ان تكون هناك عملية انضباط لنص.

وأكمل محارب: ككاتب لا أمانع من ان يكون هناك إضافات على النص مادامت تفيد النص وترفع منه، ولا تجعلنا نقع في فخ المط أو التطويل، لأن هذا سيولد حالة من الملل وهذا آخر ما أريده ان يحدث وأعطي الأولوية لتكثيف النص، وهذا ما أستطيع تحقيقه في الأعمال الأكاديمية التي أشارك فيها بالمهرجانات، وأكون راضيا عنها بصورة كبيرة بعكس الاعمال التجارية.

وشدد محارب على ان مسرحية «ولد بطنها» اقل أعمال الفنان طارق العلي خروجا عن النص.



وأضاف مفسرا: السبب في ذلك يرجع الى ان المسرحية اعتمدت على كوميديا الموقف وليس الارتجال، وبالتالي اذا لم يقل المشهد كما هو مكتوب فلن يفهم المشهد، لأنه ليس مبنيا على «الافيهات»، وحتى ردود الفعل التي وصلتنا كانت تؤكد ذلك.

وعن رأيه في الأعمال المسرحية للكبار التي باتت تقدم بكثرة في السنوات الأخيرة، قال محارب: أرى أن هذا الامر مهم وصحي لأنه يولد حالة من المنافسة الجميلة، بشرط ان تكون شريفة، وفي نفس الوقت علينا ان نفكر في أهمية وجود حركة مسرحية مقابلة لمسرح الارتجال من خلال وجود مسرح جاد وملتزم على غرار ما يقدم في المسرح الاكاديمي بالمهرجانات المسرحية، حتى لا تظل «الحركة المسرحية عرجاء» كما هي الآن.

وأشار محارب الى ان الأعمال المسرحية التي كان يقدمها الفنان عبدالحسين عبد الرضا كانت بعيدة كل البعد عن الخروج عن النص الذي نراه في اعمالنا اليوم، فقال: أتذكر أنني كنت اعمل مشرفا على مسرح الدسمة عندما كانت تعرض مسرحية «سيف العرب» وكنت أحضر البروفات وكان التغيير أو الخروج متفقا عليه ويتم الاتفاق عليه مع الممثلين، والفنان عبدالحسين عبد الرضا لم يكن ليقبل بوجود خروج عن النص الا اذا وجد تجاوبا من الجمهور فكان يثبته في النص، اما اليوم فمن يحضر مسرحية ويذهب لحضورها مجددا فسيجدها مختلفة بدرجة كبيرة.

واعتبر محارب ان «دار الاوبرا» في الكويت يجب أن تبقى محافظة على مكانتها وبريقها وان العروض المسرحية التي تقدم عليها تكون متناسبة معها، واما ان تكون عروضا عالمية حققت نجاحا باهرا، او عروضا محلية تتم الموافقة عليها من قبل لجنة مختصة.



وأردف محارب قائلا: أتمنى أن تكون أسعار التذاكر مناسبة حتى تكون متاحة للجميع.

من ناحية أخرى، صرح محارب بأنه مازال يعكف على كتابة فيلمه «ألعاب خطرة» وهو الاسم المبدئي للفيلم، وتدور أحداثه في اطار كوميدي وهو من اخراج صادق بهبهاني، ومن المقرر البدء في تصويره في فصل الشتاء القادم.

ولفت محارب الى ان الموسم الدرامي 2018 سيشهد عملا دراميا له سواء عرض في الموسم الدرامي الرمضاني أو خارجه.

وعن مشاركته في مهرجان الكويت المسرحي بدورته القادمة، قال: نص «العيارين» جاهز وقام بدراسته وتحليله المخرج عبدالعزيز صفر وما زلنا في مرحلة التنافس مع فرقة «مسرح الخليج العربي»، وقد نشارك بالنص في مهرجان محلي أو حتى خارجي، فما زالت العملية قيد الدراسة.