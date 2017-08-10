اختار الفنان المغربي سعد لمجرد إطلاق أغنية جديدة تحمل عنوان «ليت غو» وهو في انتظار البت نهائيا في محاكمته بتهمة التحرش بفتاة فرنسية، وسرعان ما حصدت الأغنية ملايين المشاهدات في غضون ساعات من رفعها على الإنترنت.

هذه الأغنية المصورة الجديدة التي طرحت على موقع «يوتيوب» مساء الثلاثاء، حصدت بعد ساعات من إطلاقها أكثر من 3 ملايين مشاهدة.

وتم تصوير الكليب في باريس بسبب عدم قدرة لمجرد على مغادرة فرنسا إثر عدم انتهاء محاكمته بتهمة اغتصاب الفتاة الفرنسية لورا_بريول في أحد فنادق باريس.

واستعان لمجرد في فيديو كليب الأغنية، التي كتب كلماتها ولحنها بنفسه، وقام بتوزيعها جلال الحمداوي وإخراجها حميدي أيوب، بطاقم فرنسي لتصويرها، وبالراقص اللبناني شارل ماكريس.