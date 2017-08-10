يمر الفنان القدير عبدالحسين عبدالرضا بظروف صحية حرجة، ويرقد في العناية المركزة في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن إثر تعرضه لعارض صحي خطير.



وأسرة الفنان الكبير توجهت إلى أهل الكويت وعموم محبي «بوعدنان» بأن يدعوا الله له بالشفاء العاجل والخروج من وضعه الحالي سليما معافى.

وقد وجهة وزير الصحة د.جمال الحربي المكتب الصحي في لندن بتسخير كل الإمكانيات لعلاج الفنان عبد الحسين عبدالرضا.، وقام بالاتصال على عائلته والاطمئنان على صحته

بدورنا، في «الأنباء» نتمنى أن يمن الله على الفنان الكبير بالشفاء العاجل والصحة والعافية وأن يعيده إلى أهله وبلده ومحبيه وهو بأفضل حال.