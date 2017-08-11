سجلت المطربة بلقيس نجاحات كبيرة أثبتت من خلالها أنها تحمل جماهيرية كبيرة بين الجمهور الخليجي والعربي، بدأتها من حفلها الجماهيري الكبير في مول الامارات في دبي، وأمام عشرات الآلاف الذين توافدوا الى المول لحضور حفلها ضمن مهرجان صيف دبي، من تنظيم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وقدمت خلاله مجموعة كبيرة من أغانيها بمشاركة الجمهور الذي تواجد في الساحة الرئيسية والثلاثة طوابق المول.

وأعربت بلقيس عن شكرها الكبير والخاص لجمهورها الذي يتابعها في جميع حفلاتها في الخليج وجميع أنحاء العالم، وأكدت أنه عنوان نجاح جميع حفلاتها وأنه الجمهور الذي لم يخذلها دائما وثقتها به كبيرة، وارتدت بدلة من تصميم المصمم العالمي الكسندر ماكوين.



وقصدت بلقيس أيضا في حديثها جمهور حفلها في العاصمة البريطانية لندن، الذي حضر خصيصا الى لندن لمشاركتها الحفلة هناك، والتي كانت مكتملة العدد والحضور كامل، وقدمت بها برفقة فرقتها الموسيقية مجموعة من أهم أغنياتها، والتي جمعتها مع الفنانة شما حمدان، مساء يوم 7 أغسطس 2017، وارتدت فستانا من تصميم مصمم الأزياء العالمي رامي العلي.

هذا وأوضحت بلقيس أنها تنتظر حدثين فنيين عالميين خلال الفترة المقبلة، ووصفتهما بأنهما من أهم ما سيحدث خلال مسيرتها الفنية حتى الآن، ووعدت بأن تعلن عنهما قريبا بعد اكتمال الاستعداد لهما بجميع تفاصيلهما، وأشارت الى أنها سوف تقوم بتصوير فيديو كليب أغنية «حقير الشوق» من الألبوم الجديد وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل من هذا العام 2017.