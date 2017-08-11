كشفت «فوربس» الشرق الأوسط في عددها الصادر لشهر أغسطس 2017، ولأول مرة عن قائمة «المشاهير العرب الـ 100»، التي تضم أبرز الفنانين والمطربين والممثلين ومذيعي البرامج من جميع أنحاء العالم العربي.

وقد أعدت القائمة استنادا إلى عوامل مختلفة، كمدى انتشار المشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي، وعدد سنوات الشهرة، والمناصب التي حصل عليها الفنانون بما يدل على مدى شهرتهم.



وكشفت القائمة عن تخطي عدد المتابعين لـ«المشاهير العرب الـ100» في وسائل التواصل الاجتماعي حاجز المليار متابع، وكان Facebook هو المفضل للمشاهير العرب برصيد تخطى حاجز الـ 600 مليون متابع، نظرا لكونه الأكثر انتشارا من حيث عدد المستخدمين في العالم العربي.

تصدرت مصر أكثر الدول المشاركة في القائمة من خلال 46 شخصية شهيرة، حيث تعد المركز الإقليمي للسينما والبلد الأكبر من حيث عدد السكان، تلتها لبنان بـ 24، ثم سورية بـ 8، والسعودية بـ 5، وجاءت المغرب وتونس بـ 4 لكل منهما، تليهما الإمارات بـ 3، والأردن 2، فيما شاركت الجزائر والعراق وفلسطين واليمن بمشاركة واحدة فقط لكل منها.

احتل عمرو دياب صدارة القائمة بـ 30.6 مليون متابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولامتلاكه متجره الإلكتروني الخاص «عالم عمرو دياب»، ولترويجه للعديد من العلامات التجارية مثل: بيبسي وفودافون، وتقدر القيمة الصافية لثروته بنحو 42 مليون دولار، تليه نانسي عجرم بـ48.14 مليون متابع، والتي اختيرت سفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في عام 2009، وهي عضو لجنة تحكيم لعدد من برامج المواهب، كما كانت الوجه الدعائي لعدد من العلامات التجارية، تليها أليسا بـ 4.48 ملايين متابع، النجمة العربية الأولى التي قامت بابتكار عطرها الخاص والتي تتصدر غلاف المجلة لهذا العدد.

يعمل معظم المشاهير في القائمة في مجال الموسيقى، وعددهم الإجمالي 51 فنانا، يليهم 37 ممثلا يتصدرهم «الزعيم» عادل إمام الذي احتل المرتبة السادسة من القائمة بـ 16.44 مليون متابع، بالإضافة إلى 11 مذيعا، فيما حل موزع موسيقي وحيد في القائمة هو حسن الشافعي، الذي تصدر غلاف النسخة العربية.

تضم القائمة عددا من المشاهير في الخليج، منهم أحلام الشامسي التي احتلت المرتبة الثامنة وحسين الجسمي الذي حل في المرتبة الثامنة عشرة، والمعلق الرياضي الشهير فارس عوض، والذين تخطى إجمالي عدد متابعيهم الـ 40 مليونا.

وقالت خلود العميان، رئيس تحرير فوربس الشرق الأوسط: تعرض هذه القائمة لأول مرة نوعية المواهب في منطقة الشرق الأوسط خاصة في مجال الموسيقى والتمثيل.



إن عدد المتابعين الهائل للمشاهير دليل على الإمكانيات المتزايدة لصناعة الترفيه في المنطقة.

وكانت أبرز المفارقات التي كشفت عنها القائمة أن عددا من أبرز الفنانين في العالم العربي، ليس لديهم أعداد من المتابعين توازي شهرتهم أو قيمتهم الفنية مثل: محمد عبده، بل إن متابعيهم أقل من الحد الأدنى المطلوب للترشح للقائمة.