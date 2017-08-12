أحمد الفضلي

نفت المذيعة ومصممة الازياء انسام الخلف وجود اي خلافات جمعتها بمسؤولي البرنامج الحواري المنوع «شاي الضحى» الذي شاركت في تقديمه طوال الموسم الماضي قبل ان تغادره في دورته الحالية التي انطلقت بعد شهر رمضان الماضي.

وأكدت الخلف خلال حديثها لـ «الأنباء» انها سعيدة بالتجربة التي خاضتها في المشاركة بتقديم هذا البرنامج طوال الفترة التي قضتها والتي امتدت لأكثر من اربعة اشهر موضحة ان ابتعادها الموسم الحالي يأتي لعدة اسباب ابرزها البحث عن تجربة جديدة في الأيام القادمة خصوصا بعد الاستفادة الكبيرة التي حصلت عليهم من خلال مشاركتها في تقديم برنامج «شاي الضحى» موجهة شكرها لجميع فريق العمل من مذيعين وفنيين ومخرجين فالجميع كان يعمل كفريق واحد لتقديم مادة اعلامية جيدة للمشاهد.

وعن وجهتها القادمة ذكرت الخلف أنها تلقت مؤخرا عددا من العروض الخاصة بتقديم برامج متنوعة ما بين برامج ثقافية واجتماعية وتبحث حاليا في اختيار الأنسب من بينها للعودة من خلاله الى الشاشة من جديد موضحة ان هذه العروض اغلبها من قنوات خاصة محلية الامر الذي يجعلها الافضل بنسبة لها، خصوصا انها خاضت تجربة في قطاع الاعلام الحكومي وفي حال انضمت للقنوات الخاصة فذلك سيمنحها فرصة لخوض تجربة جديدة وتحد جديد.

وفيما يتعلق بإمكانية خوض تجربة التمثيل في الفترة القادمة ذكرت الخلف انها سبق ان تلقت عدة عروض للمشاركة في اعمال درامية محلية لكنها رفضت هذه العروض لعدم رغبتها في خوض هذه التجربة، خصوصا انها سبق ان تعاونت مع العديد من المنتجين والفنانين من خلال عملها في مجال تصميم الازياء وشاهدت التعب والمجهود الكبير الذي يبذل من قبل الفنانين والفنانات خلال تصوير اعمالهم وكذلك هناك اسباب أخرى تمنعها من خوض التجربة فهي لا ترى نفسها في التمثيل موضحة انها في الاشهر الماضية التي سبقت شهر رمضان الماضي تلقت عدة عروض لأعمال رمضانية واعتذرت عنها.