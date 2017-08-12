تعرض الفنان القدير محمد جابر الشهير بشخصية «العيدروسي» لوعكة صحية وهو يقضي اجازته مع أسرته في تركيا، حيث ادخل على اثر ذلك المستشفى العالمي التركي وبعد الفحص الطبي اتضح انه يعاني من آلام في القلب فقرر الأطباء إجراء عملية «قسطرة» تكللت بالنجاح وهو حاليا في فترة استجمام بعد اجراء العملية.

«الأنباء» تواصلت مع الفنان القدير محمد جابر للاطمئنان على صحته فقال «لله الحمد أنا حاليا أتمتع بصحة جيدة وأشكر القنصلية الكويتية في تركيا على اهتمامها وتذليل كل الصعوبات بعد وعكتي الصحية، وأنا اشكرها جزيل الشكر وكذلك أشكر كل من تواصل معي من زملائي وجمهوري للاطمئنان علي والله لا يريهم مكروها بعزيز» حمدا لله على سلامتك وما تشوف شر يا بوخالد.