العمل يناقش قضية اجتماعية مهمة ويلامس الواقع

أحمد الفضلي

انتهى الكاتب حمد بدر من كتابة أحدث أعماله الفنية والمتمثل في المسلسل الدرامي الاجتماعي «القرار الصعب» ويستعد لتنفيذه في الفترة القادمة، حيث من المنتظر ان يصور المسلسل في اكتوبر المقبل وقد يرى النور في الفترة الموسمية او يتم تأجيله الى رمضان المقبل.

ومن المقرر ان يتولى المسؤولين عن شركة «اتش بي» للإنتاج الفني عملية انتاج المسلسل بالتعاون مع كاتب العمل، حيث سيتم التنسيق بعملية اختيار المخرج وكل الطاقم الفني يسبقها عملية اختيار أبطال المسلسل وسيتم التواصل مع عدد كبير من الفنانين والفنانات من الكويت وخارجها وتسليمهم نص العمل لقرأته قبل اعتمادهم وضم طاقم المسلسل.

ومن المنتظر ان يحمل العمل الطابع الدرامي الاجتماعي ويلامس الواقع الذي غاب عن اغلب الاعمال التي تم انتاجها لحساب رمضان الماضي الذي شهد حضورا لافتا للأعمال الكوميدية الاجتماعية وتراجع اعداد الاعمال الدرامية وتتمحور قصة العمل حول عائلة كويتية تعيش صراع اجتماعي مستمر على امتداد حلقات العمل حتى يجد افرادها انفسهم امام مسؤولية اتخاذ قرار صعب قد ينهي جميع مشاكلهم او يزيدها تعقيدا.

وكان بدر ضمن الكتاب الغائبين عن السباق الرمضاني الماضي بعد تأجيل عرض عمله «نهاية حلم» الذي سبق ان حمل عنوان «حب في اسطنبول» ومن المرجح عرضه في الأيام القادمة ويعتبر من الأعمال الرومانسية ويشهد مشاركة كوكبة من نجوم الساحة الفنية الكويتية منهم انتصار الشراح وعبدالله بوشهري وأمل العوضي وفهد البناي وخالد البريكي وغيرهم من النجوم ومن اخراج خالد الفضلي.

والجدير بالذكر ان الكاتب حمد بدر يقيم حاليا خارج البلاد وذلك لقضاء اجازته الصيفية، حيث قام بتسليم نص المسلسل للشركة المنتجة قبل مغادرته للبلاد وفور عودته سيتم انهاء جميع الامور الخاصة بالعمل.