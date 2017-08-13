يزدحم برنامج النجمة اللبنانية إليسا بـ3 حفلات دفعة واحدة في نهاية أغسطس الجاري، منها حفلان في مصر الأول بالمشاركة مع وائل جسار في القاهرة يوم 24 أغسطس والثاني في العين السخنة يوم 25 أغسطس والثالث من خلال رحلة برشلونة في الفترة من 27 إلى 31 أغسطس.



يذكر أن إليسا وصلت لمدينة الغردقة قادمة من منطقة العين السخنة لقضاء إجازاتها بأحد فنادق الجونة الشهيرة، وهو الفندق ذاته الذي تقيم فيه عارضة الأزياء الأميركية كورتيني كارديشيان.



ومن المقرر أن تستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل، مستغلة الوقت في القيام برحلة بحرية على شاطئ محمية جزيرة الجفتون للاستمتاع بطبيعة البحر الأحمر الخلابة.