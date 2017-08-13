انتهى الكاتب والسيناريست وليد يوسف من كتابة فيلمه الجديد والذي استقر على الاسم النهائي له ليكون بعنوان «أصاحبي»، وتعاقد على إخراجه المخرج شادي علي مع المنتج أحمد عبد الباسط، كما استقر صناع العمل على أبطاله وفي مقدمتهم بيومي فؤاد والفنان محمد ثروت.

وانضم إلى العمل الفنان هشام إسماعيل وأحمد حلاوة، ومن الفنانات اللاتي تعاقدن على الفيلم الفنانة مي القاضي وهنا الزاهد، والفنانة شيماء سيف، ومريم السكري، وجار ترشيح باقي أبطال العمل، ومن المقرر عرض الفيلم مطلع العام الجديد.

ويبدأ أبطال فيلم «أصاحبي»، في تصوير المشاهد الأولى من العمل في العديد من الأماكن المتفرقة في القاهرة بعدما كان من المفترض البدء في تصوير العمل بداية شهر أغسطس لكن تم تأجيل تصويره بسبب عدم الانتهاء من التصاريح اللازمة للأماكن التي يتم التصوير فيها، كما أن مخرج العمل شادي علي يقوم بمعاينة أماكن التصوير والديكورات المخصصة بين شقق واستوديوهات وشوارع القاهرة.

وتدور أحداث العمل حول الأصدقاء ومعاناتهم في الحياة لكن في اطار كوميدي ساخر، وجميع الإفيهات التي تتداول بين الأصدقاء في وقتنا الحالي، وانتقاد بعض المواقف التي تحدث في حياتنا اليومية، وحل هذه المشكلات بطريقة لايت كوميدي من خلال أحداث الفيلم.

«أصاحبي» بطولة بيومي فؤاد وشيماء سيف ومحمد ثروت وأحمد حلاوة، تأليف وليد يوسف، وإخراج شادي علي، وإنتاج أحمد عبد الباسط.

يشار إلى أن آخر أعمال وليد يوسف الكتابية هو مسلسل «الزيبق» للنجم كريم عبدالعزيز وشريف منير ومن إخراج وائل عبدالله، والذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا.