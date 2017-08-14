خلود أبوالمجد

نورة الحميضان مقدمة برامج شابة تمكنت خلال فترة قصيرة من لفت الأنظار لها من خلال النجاح الذي حققته باجتهادها في البرامج التي قدمتها، وعملها على التطوير من ذاتها والظهور بشكل جديد في كل مرة تطل على الشاشة، وعبر اتصال هاتفي مع «الأنباء» تعرفنا على جديدها، حيث قالت: أقدم خلال فترة الصيف برنامج «هوى الديرة» برفقة المذيع مشعل معرفي يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع من الساعة الـ 8 حتى الـ 9 على الهواء مباشرة، حيث نقدم مجموعة من الفقرات التي تتنوع بين استضافة الضيوف وفقرة اسئلة وجوائز التي يقدمها الزميل فيصل الزايد، وفقرة الفرقة شعبية، والتي تناسبت مع طبيعة مكان التصوير في الهواء الطلق من مجمع البوليفارد، ويقوم بإعداده كل من حسين خليل ومنار الرويشد وورورد الهولي ومحمد الشيباني.

وحول ما يمثله لها العمل في تلفزيون الكويت بعد انطلاقها عبر إحدى القنوات الخاصة قالت الحميضان: «التواجد في تلفزيون الكويت إضافة كبيرة لي في مشواري بتقديم البرامج، فكنت حريصة على التعلم من كل المحيطين بي الكثير، وأصبحت لدي مصادر كبيرة في تلقي الخبرات والاستفادة ممن كانوا قبلي وأطلوا عبر هذه الشاشة العريقة، وهذا ما اعتبرته تحديا كبيرا مع نفسي منذ اللحظة الأولى التي علمت فيها بانضمامي لوزارة الإعلام وسط هذه الكوكبة من الإعلاميين المخضرمين ممن لهم باع كبير على شاشة تلفزيون الكويت».

كما قدمت الحميضان الشكر للجميع في وزارة الإعلام لدعمهم الكبير لها من خلال التوجيهات والتشجيع اللذين تحصل عليهما من كل المحيطين لها، وبفتح الأبواب والمجالات المتنوعة للطاقات الشبابية لتبرز مواهبها وقدرتها على إثبات ذاتها، وبأنهم على قدر المسؤولية التي تسند إليهم.

كما أكدت نورة الحميضان أن من بين الخبرات التي استفادت منها تقديمها لفقرات المهرجانات المحلية التي يقيمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، فكل تجربة جديدة لي في أي من المجالات الإعلامية هي بالتأكيد إضافة لي خاصة انني في بداية طريقي وانطلاقتي في الإعلام، ومواجهة الجمهور تجربة على الرغم من صعوبتها والرهبة الكبيرة التي تنتاب أي شخص في كل مرة يعتلي فيها المسرح لتقديم فقرته، إلا أنها تعمل على إكسابه ثقة كبيرة في النفس».

وعن طموحها، قالت الحميضان «أسعى للتركيز على ما أقدمه من برامج في تلفزيون الكويت، وأبذل كل جهدي لأكون بالمستوى الذي ارضي به نفسي والجمهور الذي أعطاني الثقة ويشجعني للاستمرار في الطريق الذي اخترته لنفسي منذ البداية، فسقف طموحي عال ولا يقف عند مستوى معين، وأتمنى من رب العالمين أن يعطيني القدرة للاستمرار في أن أكون عند حسن ظن الجميع، فمن يرغب في النجاح فعليه بالتسلح بالثقافة والحضور، والأداء المستقل والثقة بالنفس، وهذه نصيحتي لكل من يرغب في الدخول للمجال الإعلامي».

من جانب آخر، وحول ما إذا كانت تفكر في خوض غمار التمثيل في المستقبل، قالت «قدمت أكثر من إعلان تلفزيوني، ومن خلاله عرض علي عمل في شهر رمضان ورفضت، على الرغم من أنني أعشق التمثيل، ولكنني لن أدخل هذا المجال، فهذه الموهبة تنحصر عندي في مجال الإعلانات فقط، وعليه فأنا مستمرة في هذا المجال، وكان آخر ما صورته إعلانا لإحدى الماركات لكنه لم يعرض حتى الآن».