يستعد لطرح أغنية من كلمات فهد الناصر ويحبذ التعاون مع الشباب

أميرة عزام

‏amira3zzam@

عبدالله العماني بعد شهرته الكبيرة في عالم التوزيع الموسيقي، قرر خوض غمار عدد من التجارب الموسيقية المختلفة في التلحين والكتابة وأيضا الغناء، حيث يستعد لإطلاق أغنية جديدة بصوته وهي من كلمات الملحن فهد الناصر، اضافة الى مشاركته في العديد من الأعمال الغنائية الجديدة التي تتنوع بين اللونين الوطني والعاطفي مع مختلف النجوم الشباب في الكويت، وحول هذا التقته «الأنباء» للتعرف أكثر على جديده:

ما جديدك هذه الفترة؟

٭ جديدي مجموعة من الأغنيات والأعمال مع عدد من الفنانين الشباب منهم «قصة» وهي ألبوم مشاري العوضي، حيث تعاونت معه في 3 أغنيات من كلماتي وألحان أخي عادل العماني وتوزيع صهيب العوضي، وهناك ايضا أغنية «محطتنا» من كلماتي وألحان وتوزيع يعقوب الكندري، وأطلقت كذلك اغنية «جورية» من كلمات سبيكة الشحي وألحاني وتوزيع عبدالله عبدالمجيد عن شخصين عانوا من مرض السرطان وتمكنوا من تخطي المرض والوصول للشفاء، وأيضا انتهيت من أغنية «حبيبي ورأسك الغالي» للفنان عبد السلام محمد من كلماتي وتوزيعي، وأيضا انتهيت من أغنية «يا سبة أحزاني» وهي فكرة جديدة من غنائي وألحاني وكلمات فهد الناصر، وتوزيع يعقوب الكندري، وأعمل في الفترة الحالية على 3 أغنيات لمطرف المطرف بألبومه الجديد، وسيكون لي عمل جديد مع الفنانة رهف جيتارا.

حدثنا عن قصة أغنيتك «سبة أحزاني»؟

‏٭ هي أغنية تحمل تنوعات كثيرة «single-multi»، كان الجديد فيها أنني تبادلت فيها الأدوار مع الملحن فهد الناصر، فقمت بوضع ألحانها وقام هو بكتابة كلماتها بعد إصرار وإلحاح مني على ذلك لإحساسه الكبير بها، والتوزيع سيكون أفريقياً.

لماذا لم تقم بتوزيع الأغنية؟

٭ لا أفضل توزيع جميع ألحاني، أحب التنويع فهذا يعطي فرصة أكبر لنجاح الأغنية.

ما الأعمال الوطنية التي قدمتها؟

٭ قدمت أغنية لمشاري العوضي باسم «نحمد الله أنت أبونا يا أمير» من كلمات الشيخ دعيج الخليفة من توزيعي وألحان فهد الناصر، وأطلقت أغنية «يوم الغزو» بصوت إبراهيم دشتي بكلمات الشيخ دعيج الخليفة وألحان فهد الناصر وتوزيعي، وأغنية باسم «أجراس الولي» بتوزيعي وكلمات الميم وألحان فهد الناصر، وهناك الكثير من الأعمال الوطنية قادمة وسيتم الاتفاق مع المطربين قريبا.

ما الأغنية الأقرب لقلبك؟

٭ كثير من الأغنيات أحبها، ولكن أكثر الأغنيات قربا لقلبي مما قدمته هي «ولا راح الأمل» لمطرف المطرف.