خلود أبوالمجد

تقضي الفنانة أمل العوضي في هذه الأثناء إجازتها الصيفية خارج الكويت تنتهي منها شهر سبتمبر المقبل، كما أكدت في اتصال هاتفي لـ «الأنباء»، لتعود من بعدها لنشاطها الفني وبداية دراسة المعروض عليها من النصوص لاختيار المناسب منها للمشاركة به خلال شهر رمضان المقبل.

وأوضح أن هناك الكثير من الأعمال التي عرضت عليها بالفعل خلال الفترة الماضية، لكنها لم تبدأ بعد في تحديد أي منها ستختار، حيث تحرص سنويا على قضاء فترة الصيف كلها في الراحة والاستجمام على أن تستأنف من بعدها العمل، وهي في انتظار عرض مسلسلها «حب في إسطنبول» ديسمبر المقبل، والذي كان من المفترض أن يعرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، لكن صادفته عدد من العراقيل التي حالت دون ذلك، فتقرر عرضه خارج السباق الرمضاني ليكون في موسم الشتاء عبر شاشة MBC، وهو من بطولتها برفقة الفنان عبدالله بوشهري الذي تنشأ بينهما قصة حب رومانسية تحمل الكثير من المتغيرات والمشاعر، ويشاركهما البطولة الفنان حسين المنصور وخالد البريكي وأحمد السلمان وانتصار الشراح وأميرة محمد ونواف النجم وغيرهم الكثير، وكان العمل تم تصوير أحداثه بين الكويت وتركيا في وقت سابق في بداية العام، وهو من إخراج خالد الفضلي وتأليف دخيل النبهان وإنتاج حمد بدر.