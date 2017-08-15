تكرار تعاوني مع الفنان عزيز البلوشي لانسجامنا فنياً... ويجمعنا تعاون وطني بـ «لك وعد» وآخر عاطفي بأغنية «تصدق عاد»

الألبومات الغنائية تحقق خسائر ولا تحصد النجاح سماح جمال

«مازلت أتبع سياسة طرح أغنية منفردة شهريا». هكذا بدأ الفنان مشاري العوضي تصريحه لـ «الأنباء»، وأكمل قائلا: وهناك أغنيات افكر في تصويرها بطريقة «الفيديو كليب» وأخرى سأكتفي بطرحها عبر «يوتيوب».

أما اكثر الأغنيات التي طرحها وحققت نجاحا في الآونة الأخيرة، فقال: طرحت ثلاث اغنيات وهي «انت وين» والتي لاقت نجاحا كبيرا ويتم بثها باستمرار عبر اثير الاذاعات، كما ان ردود الفعل عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ممتازة، وهناك اغنية «حيل واضح» التي كانت قاربت على حاجز المليون عبر «يوتيوب» وكنت ارتب لتصويرها، والأغنية الثالثة هي «حب نفسك» ولكنني اعتقد انها ظلمت بسبب توقيت طرحها الذي تزامن مع بعض الأوضاع في المنطقة الخليجية والعربية.

وأكد العوضي أن الألبومات الغنائية التي يتم طرحها تحقق في الواقع خسائر ولا تلاقي نفس معدلات النجاح التي كانت تحصدها في الماضي.

واكمل قائلا: فالفنانون اليوم يقومون بالمستحيل لترويج ألبوماتهم ولكن السوق اختلفت عن السابق، وهذا ما لوحظ في الألبومات التي طرحت بالفترة الأخيرة للفنانين عبدالله الرويشد، رابح صقر، بلقيس.. لأن الجمهور اليوم اختلف، ففي السابق كان الجمهور الذي يحب فنان بعينه ويشتري ألبومه ويستمر في الاستماع له على مدار الساعة، اما اليوم فأغلبية الجمهور يجدون صعوبة في الاستماع لثلاث اغنيات لنفس المطرب، فهناك حالة بحث دائما عن كل جديد.

وكشف العوضي عن تجهيزاته الحالية لـ «ديو»، فقال: أغنية «جمعنا القدر» ستجمعني بالفنانة اصيل هميم، وهي من كلماتي وألحاني وتوزيع عبدالله العماني، وتدور الأغنية حول علاقة شخصين يرتبطان، وهذا النوع من الأغنيات لا ارى انه بات موجودا بكثرة هذه الأيام، وغالبا في حفلات الزفاف يتم الرجوع لأغنيات مثل «حبيبة قلبي وشلونج» للفنان عبدالله الرويشد والفنانة نوال.

والأسباب التي دفعته لاختيار الفنانة اصيل تحديدا لهذا «الديو»، قال العوضي: لم نلتق من قبل ولكنني اتابعها ومعجب بالأعمال التي تقدمها، ونبرة صوتها وإحساسها اشعر بانها مناسبة لصوتي حتى نقدم «ديو»، وهذا الشرط يجب توافره في صناعة «ديو» ناجح وهي ان يكون الفنانان من نفس المدرسة الفنية.

وتابع العوضي، فقال: كما أنه هناك «ديو» جار تحضيره حاليا سيجمعني بالفنان حمود ناصر ومن المقرر تصويره بين تركيا والكويت من اخراج ثامر العسلاوي، وهي من كلمات فهد الرويضان وألحان حمود ناصر وتوزيع اسامة سامي، والمفارقة انني استمعت لهذه الأغنية قبل اربع سنوات عند الفنان حمود ناصر وأعجبت بها ومن ثم عاد الشاعر فهد الرويضان لإكمالها لأنه لم تكن مكتملة من ناحية الكلمات، والجميل فيها أنها لون غنائي مختلف فهي بمنزلة حوار يدور بين اخوين.

وأشار العوضي الى انه كان من المفترض ان تطرح أغنية «لك وعد» في الأيام القادمة، ولكنه تم تأجيلها بسبب وفاة الفنان القدير عبدالحسين عبد الرضا، والأغنية من غناء الفنان عزيز البلوشي، كلمات الشيخ دعيج الخليفة، ومن ألحانه وتوزيع عبدالله العماني، هذا، وقد أكد العوضي سعادته بالأصداء الايجابية التي حصدتها أغنيته الوطنية «نحمد الله» انه التي طرحها مؤخرا، وكانت من كلمات الشيخ دعيج الخليفة وألحان فهد الناصر وتوزيع عبدالله العماني.

وأكمل العوضي، قائلا «وهناك تعاون آخر سيجمعني بالفنان عزيز البلوشي بأغنية «تصدق عاد» وهي من كلمات فهد الرويضان، ألحان مشاري العوضي، توزيع يعقوب الكندري، وشدد العوضي على ان تكرار تعاونه مع الفنان عزيز البلوشي هو الانسجام الفني بينهما، كما ان تعاونهم السابق بأغنية «يا عين» حققت نجاحا». وشدد العوضي على أن الأغنيات الوطنية يجب الا ترتبط بتوقيت بعينه ويجب أن تطرح باستمرار.

وحول عدم مشاركته في الحفلات التي اقيمت في الكويت مؤخرا، قال العوضي: بصراحة تخوفت من بعض هذه الحفلات بسبب المشاكل المادية التي حدثت فيها، وعدم تقاضي بعض الفنانين أجورهم، والأمر هنا يتعدى المرحلة المادية لدى الفنان الى المسألة المعنوية، بأنه يأتي ويحضر ليغني ويسعد الجمهور ولكنه للأسف يتعرض لمثل هذه المواقف.

من ناحية اخرى، لفت العوضي الى أن الصورة لم تتضح بعد حول اعادتهم لعروض مسرحية «بين مقبرتين» من عدمه.

وأضاف قائلا: المسرحية حققت اقبالا جماهيريا واضحا من خلال شباك التذاكر، ولكن في نفس الوقت مازال القائمون عليها يواجهون مسألة ايجاد المسرح المناسب لعرضها، وهذه المشكلة تواجه اغلب الفنانين الموجودين على الساحة.

وعما إذا كان يفكر في طرح التوغل بمجال التمثيل أكثر، قال العوضي: هناك الكثير من العروض التي قدمت لي، والفنان جمال الردهان صرح بأنه يريد مني ان اشارك معه في فيلمه السينمائي القادم، رغم انني متردد من الإقدام على مثل هذه التجربة لأنني اؤمن بالتخصص، وشخصيا احب مجالي الموسيقي سواء من خلال الغناء او العزف، او حتى التلحين، ولا ارى في نفسي التمكن من التمثيل بالصورة التي تجعلني قادرا على تقديم ادوار مركبة مثل «المدمن، المجرم، الابن العاق..» رغم ان الأدوار المسرحية التي قدمتها على الخشبة لاقت إشادة من النقاد والجمهور على حد سواء، ولكنني مقتنع بأن هذا التمثيل ليس هو الشيء الذي اريد تقديمه، مع انه يأتي لي الكثير من العروض سواء للدراما التلفزيونية او المسرحية، ولكنني افضل ان آخذ وقتي وأتمهل في خطواتي، فحتى لو لم تكن بالسرعة المطلوبة ولكنها ستأخذني الى الأمام وهذا ما اريده.

وبرأيه عن الاسباب التي دفعت الفنان جمال الردهان لترشيحه لدور في فيلمه القادم، قال العوضي: تعرفت على الفنان جمال الردهان أكثر من خلال مسرحية «بين مقبرتين» وهو على صعيد انساني راق للغاية، وعلى صعيد فني هو احد عمالقة الوسط الفني، وقد اشاد كثيرا بي خلال عملنا معا بالمسرحية، وقال لي انني امتلك الكاريزما المطلوبة والتي يحتاجها الفنان، وانه يرى أنني أمتلك الكثير وقادر على تقديم ادوار متنوعة.