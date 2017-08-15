كشف رئيس مجلس ادارة مجموعة رواسي الإعلامية فايز بن دمخ عن اطلاق قناة اخبارية جديدة باسم الجزيرة العربية ومن المقرر ان تبدأ بثها مطلع شهر سبتمبر المقبل بمجموعة مميزة من البرامج الحوارية الاخبارية التي تغطي كافة تفاصيل الحياة اليومية الخليجية والعربية.

وقال بن دمخ في تصريح صحافي ان المشهد الإعلامي العربي المرتبك دفعه ليقدم على هذه الخطوة لاسيما ان الجزيرة العربية سوف تشهر سيف الحياد لتحارب الفتنة الإعلامية التي ساهمت في تأجيج المشكلات والازمات العربية، مشددا على ان شعار الجزيرة العربية «الرأي الحكيم للشعب العربي العظيم»، لافتا الى ان يوم الجمعة المقبل سيكون الإعلان الرسمي عن المحطة من خلال مؤتمر صحافي ضخم يشهد حضورا رسميا وإعلاميا كبيرا.