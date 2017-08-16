نشرت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا، يعود إلى عام 2015، وهو يتحدث فيه عمليات القلب التي كان يجريها.

وأوضح الفنان الراحل في الفيديو، أنه طلب طبيبه المعالج أن يمنحه فرصة ليحيا لمدة عامين آخرين، والغريب أن هذا هو ما حدث بالفعل، حيث توفي عبدالحسين منذ يومين أي بعد عامين من طلبه الذي تمناه في 2015.

وقال عبدالحسين في الفيديو: "أنا عطني سنتين باقي العمل لك"، وهو يتحدث عن أن الأعمار بيد الله.

وحظي الفنان الراحل بحب الجميع، حيث أدّى على مدى 40 عامًا كثيرًا من المسرحيات والمسلسلات الساخرة، وأدخل البهجة على قلوب الملايين.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قالوا انه يظهر القبر الذي سيدفن فيه الفنان الكويتي الراحل عبد الحسين عبد الرضا.

ويسمع في الفيديو، الذي يظهر فيه القبر، صوت احدهم وهو يقول “هذا قبر الممثل الكبير عبد الحسين عبد الرضا وهو جاهز” واضاف انه تم اختيار اول مربع في المقبرة المخصصة للشيعة.

يذكر أنه من المقرر أن يصل جثمان الفنان الراحل صباح غد الأربعاء من لندن، ليُدفن في نفس اليوم عصرًا في مقبرة الصليبخات.