







مفرح الشمري

Mefrehs@

بعد رحلة طويلة امتدت 50 عاما في الساحة الفنية الكويتية والخليجية والعربية قدم من خلالها الرسالة الحقيقية للفن تلفزيونيا ومسرحيا وإذاعيا، يحتضن ثرى الوطن اليوم جثمان «فنار الفن الخليجي» عبدالحسين عبدالرضا عصر اليوم في مقبرة الصليبخات الجعفرية، حيث من المتوقع ان تصل الطائرة الأميرية التي تحمل جثمانه صباح اليوم إلى مطار الكويت الدولي.وبوفاة الراحل الكبير عبدالحسين عبدالرضا الذي وافته المنية الجمعة الماضية في العاصمة البريطانية خسر العالم العربي فنانا حقيقيا صادقا ومدافعا عن مكتسباته بطريقته الذكية التي لا يتقنها إلا فنانون أذكياء يعرفون من أين تؤكل الكتف.وقد توافد الى أرض الوطن العديد من الفنانين الخليجيين للمشاركة في تشييع الراحل الكبير وفاء وتقديرا منهم لدوره في تعليمهم أصول الفن والتمثيل. وسينقل تلفزيون الكويت مراسم التشييع على الهواء مباشرة تقديرا وعرفانا لما قدمه الراحل الكبير للكويت والخليج والوطن العربي.

رئيس اتحاد الإعلاميين العرب إيمان عز الدين اتحاد الإعلاميين العرب ينعى الراحل بمزيد من الحزن والاسى، يتقدم اتحاد الإعلاميين العرب من أسرة وأصدقاء الفنان العملاق الراحل عبدالحسين عبدالرضا في الكويت والخليج والوطن العربي بأحر التعازي والمواساة على هذا المصاب الجلل سائلين الله عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويسعده في الآخرة كما أسعدنا في الدنيا من خلال أعماله التلفزيونية والمسرحية التي لامس بها واقعنا في الوطن العربي.

احمد فؤاد الشطي

حبيب الوطن بوعدنان قبل أن يكون فنانا كان فارسا.. أثناء الغزو العراقي للكويت أتى بوعدنان لوالدي رحمهما الله وكانت هيئته مثل هيئة شخصية بوخالد في مسرحية سيف العرب وكان يحمل معه رزما من الأموال أعطى والدي بعضا منها ليوزعها على جيراننا.. بوعدنان وعلى الرغم من أن وجهه مألوف ومعروف لأغلب العرب خاطر بنفسه ليمد الصامدين بما يعينهم على صمودهم ومقاومة المحتل.. أحب الكويت وأهلها في الضراء وعمل لهما فأحبه الوطن وأهله في السراء والضراء.. بوعدنان تعملق بالفن الكويتي وتعملق الفن الكويتي معه فصارت الكويت رائدة الفن بالمنطقة.. بوعدنان لا تختزل شخصيته الوطنية بفنه.. بوعدنان فارس من فرسان الوطن وحبيبه.

الفنانة البحرينية شيخة زويد



موته أفجعنا ربي يرحمه برحمته الواسعة وخبر موت أبوعدنان أفجعني كلنا كبارا وصغارا لأنه، الله يرحمه، دخل بيوت الكل ولمن سموه أبوالملايين فهاهو فعلا أبو ملايين الناس، ربي يرحمه ويوسع مدخله ويأنس وحدته وعسى مثواه الجنة يا رب العالمين.

من اجتماع أسمهان توفيق مع الراحل في مكتبه في حضرة الموت



بقلم: أسمهان توفيق أيها الموت.. مع انك الحقيقة الوحيدة الأزلية الموجودة في حياتنا (كل نفس ذائقة الموت) إلا أنك صعب.. صعب على النفس.. تكسر القلب.. وتوجع الروح بما لا تطيق من الألم. يوم الأربعاء ٥/ ٧/ ٢٠١٧ كنت قد وصلت الى الكويت للقاء أخي عبدالحسين عبدالرضا.. فقد كان هناك اتفاق بيننا على اللقاء بعد عيد الفطر مباشرة منذ لقائنا في القاهرة في بيته العامر المطل على النيل في المنيل، وذلك للاتفاق على الصيغة النهائية للتعاون بيننا في كتابة النص الذي اتفقنا على فكرته.. جئت بناء على طلبه لأنه سيسافر بعد أيام إلى لندن للعلاج. يوم الأربعاء ٥/ ٧ تكلمت مع مدير مكتبه محمد حجازي وكان الموعد يوم السبت. السبت ٨/ ٧ ذهبت إليه في مكتبه الأنيق البسيط وكان هناك حسن السلمان وابنه الكبير عدنان، ومدير مكتبه محمد وكان ترحيبا دافئا يحمل مشاعر المحبة الحقيقية من الجميع.

ثم جلست والفنان الكبير عبدالحسين وتحدثنا عن الخطوط الرئيسية للعمل لأنه كان متخوفا من ان يكون العمل قريبا في مضمونه من مسلسل سوق المقاصيص ولكنني طمأنته بأنه لا علاقة بين عملنا الجديد وعمله السابق سوق المقاصيص.. وقلت له ان الفكرة في حد ذاتها مكررة مثل كل الأفكار ولكن طريقة التناول والطرح تختلف اختلافا كبيرا.

بكل حبه لفنه وعمله قال لي: أسمهان أريد منك ان تكتبي لي أحداثا بمشاهد لا تهتمي كثيرا بالحوار فقط أعطيني رأس الموضوع وأنا سأكمل حوار كل مشهد.

قلت في نفسي هذا يعني انني سأفصل عملا لعبدالحسين وهو لن يرضى بأقل من ذلك.. وانا في كتاباتي لم أعتد على التفصيل لممثل.. نظرت إليه ورأيت ابتسامته التي تحمل طيبة الدنيا كلها وقلت له ضاحكة: لقد اخترت خامة جيدة وبقي التفصيل وسأفصل الثوب جيدا مادمت في حضرة عملاق الكوميديا.. كان علي ان أقبل بكل ما يريد فالعمل مع فنان بقامة عبدالحسين يستحق ان تصنع المستحيل من أجله.

ضحك وقال بفطرته السريعة: لا تفصلي لعبدالحسين.. فصلي للموضوع.. وأوصاني خيرا بدور لميس كمر - يحق لها ان تبكيه كل هذا البكاء - فهو يعرف حقا قيمة فنانة بموهبة ميس كمر.. وكنت بالفعل قد وضعت لميس دورا لتكون به دويتو رائعا مع عبدالحسين لأني عندما رأيتهما في مسلسل العافور رأيت ثنائيا جميلا رائعا.

ودعته على ان نلتقي ثانية قبل سفره للعلاج وأوصى مدير مكتبه محمد بان ينسخ لي نسخة من سوق المقاصيص لأطلع عليها حتى لا تتكرر الشخصية في عملنا الجديد وقلت لمحمد حجازي سآتي في الغد لأخذ النسخة. وعندما تأخرت اتصل بي بكل تواضع مطمئنا.. لماذا لم تأتي لعل المانع خير؟ قلت له سآتي غدا لأخذ السيديهات..

في المساء ذهبت لوداعه.. كان يجلس هادئا مطمئنا على الرغم من آلامه.. تنظر إليه فتحس براحة كبيرة. يحدثك فيملؤك بالأمل.. قبل الوداع قال لي: تصدقين أم وفاء هالمرة أنا خايف من العملية ما ودي أسويها. قلت له: اعمل ما يمليه عليك قلبك، وقبّلت رأسه ومضيت.

ما كنت أعرف ان هذا هو اللقاء الأخير بيني وبين أسطورة فن صنع نفسه بنفسه.. ما كنت أعرف انه ما بين يوم ويوم سيكون الفراق وسيسكن الحزن قلوبنا.. سيبكينا بقدر ما أضحكنا. ما كنت أعرف انني في حضرة الموت.

وداعا أخي وصديق رحلة فنية طويلة من ذلك الزمن الجميل.. وداعا أيقونة الفن وأسطورته عبدالحسين عبدالرضا.

حمد الرقعي ـ ناقد مسرحي أيقونة الفن الخليجي عبدالحسين عبدالرضا، علامة فارقة في تاريخ المسرح العربي والفن الكوميدي بصفة عامة، شكل رحيله انتهاء مرحلة فنية مهمة فاصلة بين جيلين، كان فيها مثالا للفنان القدوة لكل الأجيال التي كانت محظوظة بمعاصرته وكذلك القادم منها. رحم الله الفنان الكبير أبوعدنان فقد كان إنسانا بقدر ما كان فنانا.