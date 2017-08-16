خلود أبوالمجد

أكدت الفنانة هنادي الكندري عبر اتصال هاتفي لـ«الأنباء» معها، أنها أوقفت كل أعمالها الفنية في الفترة الحالية حدادا على فقدان الساحة الفنية الكويتية والخليجية الأب الروحي لها الفنان عبد الحسين عبد الرضا، حيث انسحبت رسميا من العرض المسرحي «ليلى والذيب» الذي كانت تقوم ببطولته برفقة الفنانين عبدالمحسن العمر ولوله الملا وغيرهما، فبخلاف الصلة الفنية التي تربط الوسط الفني كله بالراحل هناك صلة قرابة تجمعها به، بالإضافة الى حالة الحزن الشديدة التي تعيشها وتجعلها غير قادرة على التركيز في أي نصوص مقدمة لها، على الرغم من أن لديها الكثير من الأعمال التي كان من المفترض أن تبدي فيها رأيا خلال هذه الأيام، وأيضا كان من المفترض أن تبدأ تصوير أحد الأعمال الدرامية إلا أنها أرجأت كل ذلك لحين الانتهاء من العزاء وفترة الحداد، على أن تبدأ ذلك بعد عيد الأضحى.

يذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي قدمتها الكندري كان «رمانة» الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي وشاركت في بطولته أمام سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد وهيا الشعيبي وكان بمنزلة العودة للفنانة شيماء علي بعد زواجها وإعلانها اعتزال العمل الفني، ومحمود بوشهري وأحمد الجسمي ومحمد صفر وغيرهم.

كما شاركت في عرض مسرحية «ليلى والذيب» في عيد الفطر الماضي المقتبسة من القصة العالمية المعروفة، والمسرحية من إنتاج فرقة «ستيج جروب».