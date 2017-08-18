سماح جمال

تواصل الفنانة هيفاء حسين تصوير مسلسلها «ظل الحلم» وهو من تأليف علاء حمزة، إخراج عمر الديني، ومن انتاج شركة الصدف للإنتاج الفني، وبطولة كوكبة من الفنانين من بينهم تركي اليوسف، علي السعد، محمد الهاشم، ولم يتحدد موعد عرضه اذا كان داخل ام خارج الموسم الرمضاني.

وعن دورها في مسلسل «ظل الحلم» قالت الفنانة هيفاء حسين لـ «الأنباء»: أجسد شخصية امرأة تدعى سعاد، ولا أريد أن أتحدث عــــن تفاصيل العمل حتى لا أحرق المفاجأة التي سيشاهدها الجمــــهور في المسلسل.

وأشـــــارت الفنانة هيفاء حسيـن الى أن العمل يتم تصويرها في المملكة العربية السعودية، ومن المقرر ان تنتهى من تصوير العمل يوم الجمعة القادم.

وأكملت الفنانة هيفاء حسين، قائلة: سأحضر بعد انتهاء التصوير مباشرة الى الكويت للمشاركة في عزاء الفنان الكبير الراحل عبدالحسين عبدالرضا، «ففقيد الفن الخليجي» كان رحيله خسارة حقيقية لنا جميعا على المستوى الإنساني والفني.

من ناحية أخرى اشارت الفنانة هيفاء حسين الى مشاركتها في عملين مسرحيين، فقالت: المسرحية الأولى للكبار وهي «فاشونيستا» وهي من انتاج «جمعية دبا للفنون والثقافة»، تأليف حمد الظنحاني واخراج ايمن الخديم، وتدور المسرحية حول شخصية فتاة موهوبة وترغب في دخول المجال الإعلامي برغم رفض والدها من باب خوفه عليها، ولكنه يقرر ان يسمح لها بالدخول للمجال بشرط المحافظة على العادات والتقاليد وهذا ما يحدث، والأخرى «ملكة الثلج» للأطفال ومن المقرر عرضهما في دولة الإمارات العربية المتحدة.