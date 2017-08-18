أميرة عزام

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يستعد الملحن عبدالعزيز البلوشي خلال الفترة الحالية لطرح أغنيته الأولى التي يقوم بغنائها وتحمل عنوان «أحن له»، متمنيا أن تحوز تجربته الأولى إعجاب الجمهور.

يذكر أن أغنية «قلبي بدا» هي آخر عمل طرح له من ألحانه في عيد الفطر الماضي، وهي من كلمات الشاعر باسل الشطي وغناء وتوزيع الموس ومكس ايسر القاسم، حيث عبر خلال اتصال هاتفي مع «الأنباء» عن سعادته بنجاح العمل، إذ حصل قبل شهر على المركز الثالث في تحميل الأغنيات من الموقع المشهور «جديد اف ام»، موضحا أنه اللحن الثالث له بعدما أطلق قبل سنتين لحن أغنية «فداك الروح» كلمات الشاعرة سعاد الكواري وغناء الفنان القطري عايل وتوزيع عبدالله العلي.