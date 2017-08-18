القاهرة ـ محمد صلاح

أقامت الشركة المنتجة لفيلم «ليل داخلي» عرضا خاص للعمل بحضور أبطاله بشرى، ومنى ممدوح، ومصطفى يوسف، ومحمود حافظ، وأيمن قيسوني، بعد أن انتهت شركة الإنتاج من الحصول على كل التصاريح اللازمة من الرقابة، وقامت بإطلاق البرومو الرسمي ببعض دور العرض وانتهت من تصميم الأفيش الرسمي للفيلم، بعد سيل من الأزمات الإنتاجية والرقابية عطلت عرض الفيلم أكثر من مرة.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق حول كواليس صراعات صناعة السينما، من خلال جريمة تحدث أثناء تصوير أحد الأفلام، وتكشف النقاب عن فساد بعض المنتجين والطرق غير المشروعة التي يتم اللجوء إليها للحصول على تمويل الأفلام من خلال حياة منتجة شهيرة تدعى رشا فريد.

والفيلم من تأليف شريف عبدالهادي وإخراج حسام الجوهري.