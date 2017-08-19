القاهرة - محمد صلاح

تواصل الفنانة نورهان شعيب تصوير مشاهدها في مسلسل (الوتر) داخل احدى الفيلات بمنطقة جارانا على طريق مصر الاسكندرية الصحراوي.. بعد توقف لفترة لعدم لحاق المسلسل بالعرض الرمضاني الماضي.. المسلسل من تأليف حسين مصطفى محرم واخراج أشرف عبدالعزيز ويشارك في بطولته سناء شافع وأحمد عبدالله محمود والفنانة وفاء سالم ورامي وحيد وعبير منير وطارق صبري. المسلسل اجتماعي رومانسي ينتمي إلى الدراما السوب اوبرا وتصل حلقاته إلى 45 حلقة. ويناقش مشكلة سيطرة التكنولوجيا على صلة الرحم وقيم العائلة المصرية والعربية.

وحول قيام البعض بانتقاد كثرة قيامها بعمل تغييرات في شكلها، قالت نورهان: كثرة قيامي بنيولوك في ملامحي وتسريحات شعري امر طبيعي، حيث اخضع لتغييرها وفقا للشخصيات التي اقوم بتجسيدها في اعمالي الفنية، وليس من اجل إشباع رغبتي في التغيير، والامر الوحيد الذي خضع لرغبتي الشخصية كان انقاص وزني بشكل كبير حرصا على رشاقتي وجمالي».