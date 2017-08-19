أحمد الفضلي

انضمت المذيعة علياء جوهر الى طاقم عمل مذيعي قناة العدالة الفضائية ولذلك للعمل ضمن الدورة البرامجية الجديدة للقناة والمقرر انطلاقها مطلع شهر سبتمبر المقبل وتضم كوكبة من البرامج المتنوعة والتي يتناوب على تقديمها نخبة من المذيعين الكويتيين.

من جانبها، أعربت جوهر عن بالغ سعادتها بالانضمام الى مذيعي قناة العدالة للمشاركة في تقديم الدورة الثانية لبرنامج التوك شو المنوع «ع السيف» والتي من المقرر ان ترى الدور بعد عطلة عيد الأضحى المقبل وتأتي مكملة للدورة الماضية من البرامج والتي حققت نجاحا كبيرا واستقطبت نسبة مشاهدة كبيرة.

واضافت جوهر خلال حديثها لـ«الأنباء» انها متشوقة للعمل بالبرنامج حيث ستشارك كمذيعة رئيسية الى جوار زملائها حيث يضم البرنامج عدة مذيعين يتناوبون على تقديم عدة فقرات تم اختيارها بعناية من قبل فريق الاعداد ومنها فقرات حوارية تبث على الهواء وفقرات اخرى تسجل خارج الاستديو، موضحة انها ستقوم ايضا بتقديم فقرة اخرى بالبرنامج تختص بالمتميزات من بنات حواء وكذلك زوجات المميزين من رجالات المجتمع الكويتي والخليجي وكذلك العربي.

وفيما يتعلق باختلاف العمل بالقطاع الاعلامي الحكومي عنه في الخاص افادت جوهر بانه من المؤكد ان تختلف الامور عما كانت عليه في تلفزيون الكويت عنه في قناة العدالة خصوصا فيما يتعلق بسقف المواضيع التي يتم طرحها ومناقشتها وذلك امر طبيعي ومتعارف عليه في مختلف الدول الخليجية والعربية.

وأضافت انها اخذت خبرة كبيرة من خلال عملها في تلفزيون الكويت ووجهت الشكر لكل القائمين على التلفزيون وكل من شاركها في العمل على امتداد فترة عملها في مختلف البرامج.

واضافت جوهر انها ستبذل كل جهدها خلال عملها في قناة العدالة للظهور بالشكل المطلوب لتكون عند حسن ظن ادارة القناة التي منحتها الثقة الكاملة التي كانت وراء ترشيحها للعمل بالقناة، موضحة انها وجدت ضالتها في قناة العدالة حيث التمست من خلال حديثها مع ادارة القناة وفريق الاعداد ان البرنامج من نوعية البرامج التي كانت تتمنى تقديمها طوال فترة عملها في الماضي.