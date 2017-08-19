المنيع: الراحل عزيز على قلبي حيل ولا يمكن أنسى أعمالي معاه





لليوم الثاني توافدت على مسجد الوزان بمنطقة غرب مشرف أعداد كبيرة من الفنانين في دول الخليج، بالاضافة الى فناني الكويت ومواطنين ومقيمين لتقديم واجب العزاء لأبناء فقيد الفن الخليجي ابن الكويت البار عبدالحسين عبدالرضا «بوعدنان» حيث اكتظت قاعة المسجد المخصصة للعزاء بحشود كبيرة من محبي الفنان الراحل «بوعدنان».

وشهد اليوم الثاني توافد بعض الجاليات العربية التي تعيش على أرض الكويت بالإضافة إلى القادمين من دول الخليج والذين وحرصوا على حضورهم لمقر العزاء عرفانا ووفاء للراحل لاعتباره رائدا للفن الخليجي الذي لا يعوض ولا يتكرر لانه قدم أعمالا لا تنسى ولا تتكرر ولامست واقع معيشتهم.

حضر مقر العزاء الذي يستمر لليوم «السبت» الفنان القدير محمد المنيع الذي بدأ عليه التأثر الشديد بفقدان زميل دربه الذي لا يعوض حسب قوله لـ«الأنباء» وأضاف قائلا: «الراحل عزيز على قلبي حيل ولا يمكن أنسى أعمالي معاه» كما حضر الفنان القدير جاسم النبهان وابراهيم الصلال وشريد الشريدة وحمد ناصر والإماراتي سعيد سالم والفنان أحمد السلمان بالاضافة إلى أعداد من الفنانين الشباب.