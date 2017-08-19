العديد من الجاليات العربية نعت الراحل الكبير عبدالحسين عبدالرضا بطريقتها الخاصة لأنهم يعتبرونه فنان العرب وليس الخليج، وذلك لأعماله التلفزيونية والمسرحية التي لامست قضاياهم بكل حب.

طرق كثيرة استغلتها تلك الجاليات لوصول تعازيهم الى أهل الفقيد، فمنهم من كتب في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم من خلال رسائل «الواتساب»، ولكن الجاليتين الجزائرية والعراقية الموجودة في العاصمة السويدية عبرتا عن تعازيهما بفقيد الكويت بطريقة جميلة تعبر عن مدى شهرة «بوعدنان» العربية، وذلك من خلال كتابة قصاصة ورق صغيرة وضعت على مدخل السفارة الكويتية بمملكة السويد تشارك بعزاء أهل الكويت بفقيدها الكبير عبدالحسين عبدالرضا، من الجاليتين الجزائرية والعراقية.

هذا، والتقط هذه الصورة أحمد عبدالله السريع، وهو من العاملين بالسفارة بستوكهولم وخص بها «الأنباء».