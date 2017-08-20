أحمد الفضلي

انتهى الفنان سعود الشويعي من تنفيذ عدد من المشاريع الفنية الخاصة بتكليف من قبل وزارة الاعلام ممثلة في قطاع الاذاعة حيث كلفته بتنفيذ عدد من الأغاني لبثها عبر اذاعة الكويت خلال الفترة القادمة ويتناوب على تنفيذها عدد من نجوم الاغنية الكويتية امثال الفنان عادل الرويشد وأحمد الرويشد والفنانة مروة بن صغير.

ومن جانبه، ذكر شويعي انه سعيد جدا بتنفيذ هذه الاعمال بتكليف من اذاعة الكويت لبثها عبر الاثير، حيث تم تنفيذ ثلاث اغان في الايام الماضية ومن المنتظر ان تشهد الايام القادمة تنفيذ اعمال اخرى حيث يعمل الجميع في قطاع الاذاعة على رأسهم الشيخ فهد المبارك الصباح الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة والأستاذ سعد الفندي مدير ادارة البرنامج العام بالإذاعة على تطوير هذا القطاع موجها الشكر لهم على ثقتهم الغالية له بتكليفه لتنفيذ هذه الاعمال.



وفيما يتعلق بأسماء الاغاني التي نفذت والفنانين المنفذين لها ذكر شويعي خلال حديثه لـ «الأنباء» انه قام بتنفيذ ثلاث اغاني هي «كنت اظن» و«جتني تقول» و«تسلم لنا» موضحا ان اغنية «كنت اظن» من كلماته وألحانه ويتصدى لغنائها الفنان عادل الرويشد.

وثانية الاغاني تحمل عنوان «جتني تقول» وأيضا من كلماته وألحانه ونفذها الفنان الشاب احمد الرويشد، اما ثالثة الاغاني فتحمل عنوان «تسلم لنا» من ألحانه وكلمات ناصر الشمري وقامت بغنائها الفنانة مروة بن صغير.

وعن طابع هذه الاغاني والاغاني التي ستقدم لاحقا افاد شويعي بأن الاغاني يغلب عليها الطابع العاطفي وهناك اغان ستقدم لاحقا تتنوع ما بين الاغاني العاطفية والوطنية متمنيا ان تنال هذه الاغاني اعجاب المستمعين، خصوصا انها ثمرة مجهود كبير للفنانين والمسؤولين في اذاعة الكويت.