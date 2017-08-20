بشار جاسم

تتزين شوارع القاهرة هذه الايام بإعلانات ضخمة في كل مكان بصورة ألبوم الفنانة لطيفة التونسية الجديد، الذي من المتوقع طرحه خلال أيام والذي يحمل اسم «فريش»، وذلك بعد حملة تسويقية وتشويقية ضخمة انطلقت في القاهرة مطلع الشهر الجاري بأول تعاون يجمع لطيفة مع إحدى أكبر شركات الاتصالات في مصر والمنطقة العربية، والتي وفرت لمشتركيها منذ أيام خاصية الاستماع المسبق والحصري للألبوم.

وفي تصريح خاص لـ «الأنباء» قالت لطيفة: هذا الالبوم الذي تأخرنا في طرحه لأمور فنية عديدة يحتوي على ثلاث عشرة أغنية بمختلف الألوان واللهجات الغنائية، حيث استمع المشتركون بالخدمة في شركة الاتصالات لأغنية «فريش» التي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بردود الفعل عليها مبدين إعجابهم بها وعبروا عن تشوقهم لسماع بقية أغنيات الألبوم وهذا الشيء اسعدني جدا، ولأنها نوع جديد من المزيكا والكلمات الخفيفة، والحمد لله ان جمهوري الذي لا يجاملني حبها بشكل كبير، ومن المتوقع طرح الالبوم بالايام المقبلة وسأعمل على تصوير اكثر من أغنية منه والذي سيختار الأغاني هو جمهوري كما فعلت في البومي السابق احلى حاجة فيا.

وأغنية «فريش» من كلمات الشاعر عمرو المصري، وألحان سامر أبوطالب وتوزيع مونتي.