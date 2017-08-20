أحمد الفضلي

يواصل طاقم عمل المسلـســل الكـوميــدي الاجتماعي «ترللي» تصوير المشاهد الأخيرة من العمل الذي يصور حاليا في عدد من مناطق البلاد ويشهد مشاركة كوكبة من نجوم الفن الكويتي والخليجي تمهيدا لعرضه في الفترة المقبلة عبر عدد من القنوات الفضائية المحلية والخليجية.

من جانبه، أكد منتج ومؤلف العمل فيصل جودة ان المسلسل ذات طابع كوميدي بنسبة 100% ويقدم للمشاهد على حلقات منفصلة تحمل كلا منها سيناريو كوميدي وبطولة لنجوم من الكويت وخارجها من نوعية الأعمال الكوميدية الخفيفة والتي غالبا ما تحصد نسبة مشاهدة كبيرة، حيث شهدت الفترة الماضية نجاح كم كبير من الأعمال التي تحمل الطابع ذاته خصوصا في ظل انتشار وتزايد أعداد الأعمال الدرامية على مستوى الكويت وأغلب دول الخليج.

وفيما يتعلق بتوقيت عرض العمل أفاد جوده خلال حديثه لـ «الأنباء» ان كل فريق العمل وعلى رأسهم المخرج عمار الموسوي يعملون حاليا ولعدة ساعات على تصوير ما تبقى من مشاهد المسلسل، وذلك لإتمام عملية التصوير ومن ثم المونتاج ليكون العمل جاهزا للعرض ومن ثم يتم التسويق له عبر القنوات الفضائية وهو شراكه إنتاجية تجمعني بشركة «أ أ م» للإنتاج الفني وتوقيت عرضه حق أصيل للقناة التي ستمتلك حقوق العرض فقد يعرض في الفترة الموسمية او يتم تأجيل العرض الى رمضان المقبل.

وعن السيناريوهات التي تتمحور حولها حلقات المسلسل أفاد جودة بأن العمل يشمل العديد من السيناريوهات او القصص القصيرة ذات الطابع الكوميدي الاجتماعي وبعيدة كل البعد عن اي طرق سياسي، حيث حرصنا كفريق عمل على تقديم مسلسل كوميدي بعيد عن السياسة.

وفيما يتعلق بعملية اختيار أبطال المسلسل ذكر انه حرص كل الحرص على جلب كل الأسماء المتميزة باللون الكوميدي في الكويت وخارجها وتواصل معهم لدعوتهم للمشاركة في المسلسل ومنهم من لبى النداء، خصوصا ان العمل الكوميدي مطلوب من قبل أغلب النجوم حاليا ومنهم من اعتذر لارتباطه في أعمال أخرى، وهذا الأمر لم يمنعنا كفريق عمل من جلب كم كبير من النجوم منهم احمد العونان ومحمد الحملي وسعود الشويعي وسلطان الفرج وسامي مهاوش وشيماء قمبر وروان بن حسين وغيرهم من النجوم ممن لا تحضرني أسمائهم حاليا وأغلبهم انتهوا من تصوير كل مشاهدهم وتم توظيفهم بأدوار تتناسب مع إمكانياتهم وأسمائهم كنجوم في الأدوار الكوميدية.