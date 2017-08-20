أي مهرجان في المنطقة ومهما بلغت نجاحات برنامجه الدولي سيظل يعاني

خلود أبوالمجد

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، اختيار فيلم «الشيخ جاكسون» للمخرج عمرو سلامة، ليكون فيلم افتتاح دورته الأولى، التي ستقام في الفترة بين 22 و29 من سبتمبر المقبل، حيث ستشهد الدورة الأولى لمهرجان الجونة العرض الثاني للفيلم عالميا والأول في المنطقة العربية بعد 5 أيام فقط من عرضه في مهرجان تورونتو، حيث تم اختيار الفيلم لعرضه في ختام برنامج العروض الخاصة للدورة الـ 42 لمهرجان تورونتو السينمائي الدولي، وهو من بطولة أحمد الفيشاوي، ماجد الكدواني، أحمد مالك، أمينة خليل، بالإضافة إلى ضيوف الشرف، بسمة ودرة ومحمود البزاوي، تأليف عمرو سلامة وعمر خالد، وتعاون بإنتاجه شركات The Producers وفيلم كلينك، iProductions، وتتولى شركة Media Luna الألمانية توزيع الفيلم خارج العالم العربي.

وقال انتشال التميمي، مدير المهرجان: «أي مهرجان في المنطقة ومهما بلغت نجاحات برنامجه الدولي، فسيظل يعاني من ثغرات في حال عدم تمكنه من اجتذاب أفلام سينمائيي المنطقة وتقديم أعمالهم، لذلك نفخر باستقطاب مجموعة متميزة من الأفلام العربية وأن يوجد بينها فيلم مصري خاص بامتياز يفتتح به الدورة الأولى للمهرجان، ويتسق تماما مع توجهات الفريق في التنويع على مستوى الأفلام ذات البعد الدولي أو التي ينجزها سينمائيو منطقتنا».

وتعود أحداث فيلم «الشيخ جاكسون» إلى يوم الخميس 25 يونيو 2009، اليوم الذي أعلن فيه نبأ وفاة المغني العالمي مايكل جاكسون وهز العالم بأسره، لكن ماذا يربط شيخ وإمام مسجد بأسطورة الغناء الأميركي؟ والسؤال الأهم، هل سيستطيع الشيخ ممارسة حياته بشكل طبيعي بعد ذلك، أم ستعود به ذكرياته وعلاقاته بمن أحبهم وترسخوا في وجدانه؟ والسؤال الأعمق، هل الشيخ أم جاكسون أم الاثنان معا كانا في قلب واحد؟

وعن الفيلم قال المخرج عمرو سلامة «الفيلم شخصي حقا، حيث أروي من خلاله قصة شديدة العمق والخصوصية وفيه نظرة ثاقبة إلى حياة الآخر»، فيما أشار المنتج محمد حفظي إلى أن التجارب غير المألوفة هى غالبا ما تثير حماسة الإنتاج وفيلم «الشيخ جاكسون» ينتمي لهذا النوع من التجارب، وأنتظر بشدة ردود الفعل بعد عرضه.

وأكد المنتج هاني أسامة أن الشيخ جاكسون هو ثاني الأفلام التي يتم التعاون فيها مع المخرج عمرو سلامة بعد فيلم «لا مؤاخذة»، وكعادة عمرو يقدم فيلما به قدر كبير من الحداثة والمغامرة.