مفرح الشمري
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لليوم الثالث، توافد المواطنون والمقيمون بالإضافة الى الفنانين على مقر عزاء الراحل الكبير عبدالحسين عبدالرضا بمسجد الوزان بمنطقة غرب مشرف، وذلك لتقديم واجب العزاء بفقيد الكويت.
وقد شارك في تقديم اليوم الأخير للعزاء سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الكويت د.عبدالعزيز الفايز ووزير العدل والأوقاف سابقا د.يعقوب الصانع واعداد كبيرة من محبي الفقيد الراحل كبارا وصغارا في مشهد يثبت للجميع ان الفقيد الكبير لم يكن شخصا عاديا بل قامة كبيرة الجميع تأثر بوفاته ورحيله عن حياتنا الفانية ولكن هذه إرادة الله عز وجل.