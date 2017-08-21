خلود أبوالمجد

أكدت الفنانة إلهام علي مشاركتها في بطولة مسلسل «أماني العمر» للمخرج البحريني حسين الحليبي، وتأليف محمد الكندري، وإنتاج المجموعة الفنية للإنتاج الفني، وفي اتصال هاتفي معها لجريدة «الأنباء» قالت انها تقدم شخصية جديدة عليها ومركبة، لم يسبق أن قدمتها أي من الفنانات الشابات في الخليج من قبل، فجلست برفقة المؤلف محمد الكندري وعملوا على رسم ملامح هذه الشخصية بشكل سيبهر جميع من يشاهدها، وهذا التعاون هو الأول مع المخرج الحليبي فقالت «هذا العمل الأول الذي يجمعني بحسين فهو أخ وصديق ودائما ما كان يطلبني في أعماله ولكن ارتباطي بالتصوير يحول دون ذلك».

وأضافت إلهام قائلة: اعتذرت عن مسلسل «ظل الحلم» وأصبح من نصيب أختي وزميلتي هيفاء حسين وأنا متأكدة أن هيفاء ستقدمه بشكل أفضل مني وأتمنى لها التوفيق.