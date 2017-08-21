أحمد الفضلي

يستعد الفنان خالد العجيرب لتنفيذ عدد من مشاريعه الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة والمتمثلة بعمل تلفزيوني وآخر سينمائي خلاف مشاركاته بعروض مسرحية «ولد بطنها» التي ستعود لمباشرة عروضها في عيد الأضحى المقبل.

من جانبه، ذكر العجيرب انه سيعود الى البلاد في الفترة المقبلة وذلك للقاء الفنان والمنتج عبدالله السلمان لإنهاء كل التفاصيل الخاصة بمشاركته في عمل سينمائي من إنتاج السلمان سيرى النور في الفترة المقبلة، حيث يتم حاليا التحضير للعمل.

وأضاف العجيرب خلال حديثه لـ «الأنباء» أن هناك مشروعا آخر يتمثل في مسلسل اجتماعي أبدى موافقته المبدئية على المشاركة فيه، حيث من المنتظر أن يوقع عقد المشاركة في العمل بشكل رسمي ويتوصل إلى اتفاق نهائي، موضحا أن العمل المقبل قد يتم تصويره لاحقا ويعرض في الفترة الموسمية أو يتم تأجيله إلى رمضان المقبل، موضحا أن المسلسل الجديد سيكون الثاني له في هذا العام بعد مشاركته في المسلسل الكوميدي الاجتماعي «بوطبيع» الذي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه في رمضان الماضي.

وفيما يتعلق بردود الأفعال التي حصدتها مشاركته في عروض مسرحية «ولد بطنها» في مهرجان صيف صلالة بسلطنة عمان، ذكر العجيرب انه سعيد بردود الافعال التي واكبت عرض المسرحية والحضور الجماهيري المميز للجمهور العماني والخليجي، حيث عرضت بمسرح يتسع الى اكثر من 5 آلاف متفرج وشهدت تفاعلا كبيرا من الجمهور يجعل الفنان مبدعا على خشبة المسرح، فالجمهور العماني جمهور رائع.

وعن اعتذاره عن بطولة عمل مسرحي خليجي، أفاد العجيرب بأنه اجبر على الاعتذار مؤخرا عن المشاركة في مسرحية كوميدية عرضت مؤخرا في السعودية بسبب تضارب توقيت عرضها مع عرض مسرحية «ولد بطنها»، مؤكدا حرصه على المشاركة في الأعمال المسرحية في مختلف دول الخليج وذلك للقاء جمهوره خارج الكويت، لكن في اغلب الأحيان يجد نفسه مضطرا على الاعتذار بسبب تضارب العروض مع تصوير أعماله الفنية في الكويت أو مشاركته المسرحية.