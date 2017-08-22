مفرح الشمري

Mefrehs@

بعد النجاح الذي حققه مقدم البرامج المتألق مهند يوسف الشهير بلقب «مايك مبلتع» في برنامج الـ«18»، على شاشة الراي على مدى سنتين، يخوض «مايك مبلتع» تجربة وتحديا جديدا على شاشة قناة سبورت الرياضية وذلك بعد ان قدم اعتذاره لقناة الراي عن عدم الاستمرار في تقديم البرنامج رغم الامكانيات والتسهيــلات التي قدمها له المسؤولـــون في قناة الراي على مــــدى السنتين والتــي كانت سببا فـــي نجاح برنامجه على المستوى الخليجي والعربي، ولكنه كما ذكر في رسالته لقناة الراي عبر حسابه في «تويتر» قبل ايام «هي تلك الأقدار دائما لابد أن تكون هناك نهاية لأي مشوار مهما كان حافلا، وهنا النهاية لا تعني الانتهاء، فهي بداية لمشاريع وأعمال أخرى، توجت بالشرف الكبير حين عملت مع مؤسسة عملاقة ورائدة كتلفزيون الراي مثمنا جهودهم معي راجيا أن يأتي الوقت الملائم والظروف المناسبة للعمل مجددا معهم».



التحدي الجديد الذي سيخوضه مقدم البرامج الشهير «مايك مبلتع» في شهر سبتمبر المقبل وذلك بتقديمه لبرنامج تلفزيوني جديد من ناحية الفكرة والتكنيك على شاشة قناة «كويت سبورت» الرياضية بعنوان «تاكتيكال لاب» وذلك بعد تلقي دعوة الانضمام لقناة «كويت سبورت» الرياضية لتقديم برنامج رياضي للموسم الرياضي القادم 2017/2018 من مراقب التنسيق والمتابعة في قناة «كويت سبورت» المخرج محمد الطني الذي يعتبر أول مخرج تلفزيونى أظهره على الهواء بالتلفزيون عام 2012 من خلال دورة الروضان الرمضانية وذلك قبل 5 سنوات.



وأكد «مايك مبلتع» في تصريح مقتضب لـ«الأنباء» انه سعيد بهذه الدعوة ومتحمس لخوض التجربة في قناة متخصصة في الرياضة وممتن لتلفزيون الراي على الموسمين اللي قضيتهم مع زملائي فيها.

واضاف: اعتقد اني بحاجة لتحد جديد وانطلاقة جديدة اعتقد ان كويت سبورت هي الوجهة التي تناسبني الآن بعد تجربة الراي.



التحدي الذي سيخوضه «مايك مبلتع» في تجربته الجديدة كبير جدا ويعتبر بالنسبة له نقلة للأفضل من ناحية الظهور لاستهداف الشرائح المطلوبة بشكل مباشر اضافة للإمكانيات كون قناة «كويت سبورت» الناقل الإعلامي لمباريات الدوري العام خلال الموسم وهذا يشكل تحديا كبيرا عند أي مقدم رياضي كان يقدم برنامجا متخصصا في قناة عامة الى قناة متخصصة ولكن القدرات المهنية التي يتمتع بها «مايك مبلتع» سيتغلب على ذلك التحدي لانها كما يقولون «قدها وقدود».



وعن فكرة برنامج «تاكتيكال لاب» يقول مخرجه محمد الطني لـ«الأنباء» هو برنامج حواري رياضي تحليلي فني رقمي يعتمد على التحليلات الرقمية والاحصائيات في مباريات الدوري العام الذي سينطلق في السابع من الشهر المقبل من خلال مباراة كاس السوبر، البرنامج يحلل رقميا المباريات المحلية وهو مختلف عن الاستديو التحليلي المتعارف، هناك افكار اخراجية جديدة تتماشى مع التكنولوجيا التي نعيشها حاليا وتصدى «مايك مبلتع» لتقديم البرنامج بعد قبوله الدعوة يعتبر مكسبا لقناة كويت سبورت الرياضية التي تسعى دائما للتطوير لاسعاد مشاهديها خصوصا ان هذا البرنامج فكرته من قبل وكيل وزارة الاعلام طارق المزرم الحريص على تطوير الشاشة الكويتية في جميع مجالاتها.

واضاف: البرنامج سينطلق مبدئيا الاثنين 15 من الشهر المقبل، الساعة 9:30 مساء ومدته ساعة كاملة على الهواء وفريق تحليله مكون من د. محمد المشعان والمحاضر بدر العبدالجليل والمدرب ناصر الشطي والمحلل الفني على العليوة.