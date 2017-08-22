رفضت المشاركة في أحد العروض المسرحية.. وسأكون ممثلة فاشلة





سماح جمال

عبرت الإعلامية هنا عبدالرحمن عن سعادتها بالأصداء الإيجابية التي يحققها برنامجها Trendz والذي يبث عبر اثير اذاعة «نبض الكويت 88.8» يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع في تمام الساعة الثامنة وحتى العاشرة مساء.

وحول فكرة برنامج Trendz، قالت الإعلامية هنا عبدالرحمن لـ «الأنباء»: البرنامج يستعرض «توب هيت ميوزيك»، «توب تريندز» والتي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي على صعيد محلي او عالمي، الى جانب اقوى ثلاثة «هاشتاغات» خلال الأسبوع، وهناك تصويت المستمعين على اكثر ثلاث اغنيات «هابين فيها» والأغنية التي تحصد المركز الأول هي التي يتم اذاعاتها على الهواء، الى جانب استعراض لأقوى المقاطع من برامج «نبض الكويت 88.8» التي تمت اذاعتها خلال الأسبوع، وهناك فقرة خاصة بأنجح الأغنيات التي صدرت في فترة الثمانينيات، وهناك بالطبع الجزء الخاص بدعم الشاب الكويتي الذي يحقق انجازات في مختلف المجالات العلمية او الرياضية، وهناك الرسائل الاجتماعية التي نحرص على تقديمها في البرنامج بصورة مباشرة او من خلال المواضيع والقضايا التي نطرحها ونتحدث فيها مع المستمعين، ونحاول من خلال البرنامج أن نختصر كل احداث الأسبوع لمن فاته متابعة ايّ من هذه المواضيع.

اما السبب وراء حرصها على التأكيد على الجانب الايجابي في المواضيع او القضايا التي تطرحها في برنامجها «Trendz»، قالت الإعلامية هنا عبدالرحمن: اكثر الأشياء التي فوجئت بها من خلال تواصلي مع المستمعين كانت حالة التعطش والنقص في التقدير او العاطفة التي يعاني منها الكثيرون في مجتمعاتنا العربية، وخاصة هؤلاء الذين يتأثرون بالمسلسلات التركية الزخمة بالعواطف والمشاعر مما ينعكس على طبائع البعض بالميل الى الحزن والدراما، لذا احرص كوني مقدمة البرنامج والمعدة على أن ازيد من الجرعة الايجابية والمرحة للمستمعين من خلال الأغنيات، الأخبار، حتى ينعكس ذلك على نفسية المستمعين ويشعرون بالإيجابية والسعادة وان «الدنيا لا تزال بخير».

واكثر المواضيع التي تفاعل فيها المستمعون معها، قالت الإعلامية هنا عبدالرحمن: عندما تحدثنا عن «هاشتاغ» «ما الذي يريده الكويتي» والذي تصدر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وكان اطلقه زميلاي بالإعلام طلال الياقوت وخالد الأنصاري من خلال برنامجهما «ربع الديوانية» عبر اثير اذاعة «88.8 نبض الكويت»، وعندما عرضت احد مقاطع البرنامج وصل تفاعل المستمعين انهم تواصلوا مع البرنامج معتقدين أن هذا البرنامج يعرض حاليا على الهوا وليس مقطعا رغبة منهم في التواصل معهم، وللحقيقة تلك كانت من اقوى الحلقات التي قدمت، ووصل صداها الى العالم لدرجة ان محطة BBC العالمية اعدت تقريرا عن هذا «الهاشتاغ».

وعن اكثر المواهب الكويتية التي دعمهم برنامج «Trendz»، قالت الإعلامية هنا عبدالرحمن: اولا نحن نؤمن بأهمية تسليط الضوء على المواهب الشابة والتي تكون مظلومة اعلاميا الى حدا كبير لأنهم في النهاية يمثلون الكويت ويحملون اسمها في هذه الإنجازات التي تسند لها، وعندما تحدثت عن بطل الكويت فهد الشمري الذي فاز ببطولة «كيك بوكسنغ» وتحدثت عن انجازه وجدت اولا تفاعلا كبيرا من الجمهور من ناحية ومن ناحية اخرى في اليوم التالي للحلقة التي تحدثت فيها عن انجازه، حضر الى الإذاعة وظهر في برنامج «ربع الديوانية» مع الزملاء الإعلامي طلال الياقوت والإعلامي خالد الأنصاري.

واذا كانت ترى ان تقديمها لبرنامج «Trendz» اقرب لشخصيتها ام عندما كانت تقدم برنامج «سنا الكويت»، قالت الإعلامية هنا عبدالرحمن: شخصيتي اقرب الى برنامج «Trendz» الذي يقوم على الإيقاع السريع في فقراته ومواضيعه، خاصة انني لا اميل الى المدرسة الكلاسيكية في التقديم واحب دائما الإقدام على مثل هذه البرامج وسبق وقدمت برنامج «لايت نايت» لمدة تتراوح بين ثلاث الى اربعة شهور، وحقق نجاحا كبيرا مع المستمعين.



واشارت الإعلامية هنا عبدالرحمن الى سعادتها بالمنافسة، وأوضحت قائلة: أؤيد المنافسة لأنها تولد افضل ما لدينا وبالنهاية المستمعون هم الرابحون من حالة التولد والنشاط التي تولد كل جديد، وفكرة وجود اكثر من محطة اذاعية في الكويت أراه امرا صحيا وايجابيا.

من ناحية اخرى أكدت الإعلامية هنا عبدالرحمن انها رفضت عددا من العروض لتقديم برامج تلفزيونية، وقالت مفسرة: لم اجد البرنامج الذي يستهويني لدرجة تجعلني اقدم على هذه الخطوة، ومن ناحية اخرى ارى ان التقديم التلفزيوني يعتمد في جانب كبير منه على المظهر والشكل اكثر من المضمون في كثير من الأحيان، وشخصيا افضل ان احافظ على طبيعتي البسيطة البعيدة عن التكلف او التصنع، ولنقل ان الفكرة ما زالت مؤجلة بالنسبة لي في الوقت الحالي.

هذا وقد أكدت الإعلامية هنا عبدالرحمن رفضها خوض تجربة التمثيل من خلال احد العروض المسرحية التي قدمت لها، وقالت: أجد انني بعيدة عن مجال التمثيل واعتقد انني سأكون ممثلة فاشلة.