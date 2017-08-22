أحمد الفضلي

خضع الفنان الشاب خالد بوصخر صباح اول من امس لجراحة عاجلة في الرأس بمستشفى ابن سينا وذلك لعمل قسطرة في الرأس بعد تعرضه لآلام في الرأس في الفترة الماضية ونتج عنها دخوله المستشفى بشكل عاجل.

من جانبه، ذكر ابن خالة خالد بوصخر ومرافقه في رحلة العلاج حسين ان الاطباء ابلغوهم بان العملية الجراحية التي خضع لها بوصخر صباح اول من امس كانت ناجحة بنسبة 97% وان ادخاله الى غرفة العناية المركزة بعد العملية كان إجراء عاديا حيث تحتاج مثل هذه العمليات الى ادخال المريض غرفة العناية وبقائه في الغرفة لفترة لا تقل عن 24 ساعة، حيث يستعيد المريض وعيه والغيبوبة المؤقتة من تأثير التخدير.



وأفاد حسين خلال حديثه لـ«الأنباء» بأن خالد يحتاج حاليا من جمهوره ومحبيه وزملائه في الوسط الفني الى الدعاء لتجاوز الفترة الحالية واستعادة عافيته حيث تعرض خالد خلال الفترة الماضية لمواقف صعبة وآلام كثيرة بسبب هذا الابتلاء ومؤمن بقضاء الله وقدره وان الله اذا احب عبدا ابتلاه.

ووجه حسين الشكر لكل من تواصل معه للسؤال عن صحة خالد قبل وبعد دخوله الى غرفة العمليات حيث تلقى العديد من المكالمات الهاتفية عبر هاتف خالد من زملائه الفنانين ومن عامة جمهوره ومحبيه.

و«الأنباء» بدورها تتمنى الشفاء العاجل للفنان المحبوب خالد بوصخر للعودة إلى محبيه من خلال أعماله التلفزيونية والمسرحية.. ماتشوف شر يا بوصخر.