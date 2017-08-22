بشار جاسم

يواصل برنامج «شهالزين» الذي يقدمه الزميل خالد السويدان وزينب خان بثه عبر أثير إذاعة الكويت بعد تحقيقه نجاحا كبيرا بين الجمهور في دورة برامجية جديدة حيث أكد السويدان قائلا: «فكرة شهالزين من اعدادي انا وزينب خان لذا كنا الأقرب لتقديمها، فكانت الاولى من نوعها على مستوى الخليج، حيث تعمل على إبراز الانجازات والايجابيات الموجودة في الكويت لتعريف الشباب والجمهور عليها، وتبلورت الفكرة وبدأت في التطور بالعمل والتعاون مع مذيعين من دول الخليج ليشاركونا هذه الفكرة من خلال خبر يبرز أحد الاعمال الايجابية لبلادهم ويتم ارساله كتسجيل صوتي يذاع في الحلقة، لان البرنامج كان مسجلا على اذاعة OFm صوت الشباب، ولاقت الفكرة ترحيبا كبيرا من الجميع.

وتابع السويدان قائلا: استمررنا 8 اشهر حتى تم فتح اذاعة هنا الخليج العربي، ومقرها في مملكة البحرين وتبث في كل دول الخليج، وتم تحويل البرنامج الى اذاعة البرنامج الثاني، وبعد أن كان مسجلا أصبح على الهواء مباشرة، وهو أكبر دليل على نجاح الفكرة واحتياج مجتمعاتنا في الخليج لها، لنستعرض الايجابيات خاصة مع انتشار كل هذه الكمية الكبيرة من الحروب والاحداث الدموية في المنطقة العربية.



والبرنامج يبث على الهواء مباشرة كل خميس من ٤ -٥ مساء وتشارك في الاعداد والتقديم زينب خان والاخراج لمنصور القطامي.



من جانب آخر يستمر خالد السويدان في تقديم برنامجه اليومي «احلى صباح» عبر أثير إذاعة كويت اف ام 103.7 من الاحد حتى الخميس من الـ 7:30 صباحا وحتى الـ 9، وهو من اعداد هبة العوضي وافراح وتشاركه التقديم أيضا زينب خان، وفي الهندسة الإذاعية طيبة الملا، والتنفيذ محمد العنزي والاخراج حسين اشكناني.

وتدور فكرة البرنامج حول اختيار الموضوعات المحلية والعربية والعالمية التي تستحق تسليط الضوء عليها في بداية كل صباح من مختلف المجالات، كرحلة حول ابرز الاخبار المحلية والعربية حول العالم، والتي يتم تدعيمها باتصالات مع المسؤولين ولقاءات مع مبدعين ممن يستحقون التسليط الاعلامي على إنجازاتهم، بالإضافة لاختيار أحد الموضوعات في بداية كل حلقة لمناقشته وطرح كيفية التعامل معه مع المتخصصين على أسس علمية وثقافية وبأسلوب سلس ومخفف حتى يتناسب مع طبيعة الجمهور الموجه له في صباح كل يوم.