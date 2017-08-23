دلال العياف

بدأت الفنانة هدى حسين بإجراء البروفات النهائية لاستئناف عرض مسرحيتها الغنائية الاستعراضية «توتا والقردة شيتا» وذلك ابتداء من أول أيام عيد الأضحى المبارك، بعد أن حققت نجاحا جماهيريا كبيرا وإقبالا غير مسبوق عند عرضها في موسم عيد الفطر الماضي.

تدور أحداثها حول حكاية قرية تفرق ناسها بسبب الغريب الذي حل عليهم وزرع الخلافات بينهم فانقسموا إلى فريقين كما أوهمهم بوجود كنز كبير في مكان بعيد خارج القرية ليغريهم بالبحث عنه ويخرجهم من قريتهم ليستولي عليها، وهذا الكنز ليس في القرية إنما في مكان ما في بقاع العالم ومن يستولي عليه سيكون أغنى الأغنياء، وتنافس الفريقان للحصول على الكنز ووصلوا الى الغابات الموحشة حيث يسكنها القردة والغوريلات والناس المتوحشون، ويستمر البحث إلى أن يصلوا للقطب الشمالي موطن الدب الأبيض الضخم، وهو عمل ليس بالهين ويحتاج إلى حضور ذهني للممثل ومجهود بدني ونفسي من أجل تلقين الطفل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر القيم الإنسانية والتربوية بطريقة مؤثرة وفعالة، لاسيما أن طفل اليوم يختلف عن طفل الأمس، ويحتاج إلى أساليب تتواءم مع الطفرة التي يعيشها العالم، لذلك ليس أي عمل فني سواء مسرحي أو سينمائي أوغنائي من الممكن أن يرضي الأطفال لأن مستوى وعيهم وإدراكهم أكبر من عمرهم الزمني، لذلك يحتاجون إلى أعمال مسرحية تتميز بالعمق في المضمون والثراء في الفكرة والتوجه التربوي والتثقيفي، مع المحافظة على مقوماته الأساسية من حيث سلامة اللغة وحبكة وتشويق الموضوع، ما يجعله يستحوذ على اهتمام الطفل ويشده أكثر من الوسائل الاخرى.

مسرحية «توتا والقردة شيتا»، التي تحاكي الأطفال بطابع كوميدي من إعداد وإخراج نجاة حسين التي قدمت العديد من مسرحيات الأطفال الناجحة في السنوات الماضية حيث ناقشت فيها بعض القضايا التربوية الخاصة بالطفل.

يشارك في المسرحية نخبة من النجوم منهم سحر حسين، منى شداد، أوس الشطي، فرحان العلي، محمد الصحاف، إلى جانب شخصيات افتح يا سمسم مثل «نعمان وشمس وألمو وقرقور»، وتقدم المسرحية على خشبة مسرح «مؤسسة الإنتاج البرامجي».