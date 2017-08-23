أحمد الفضلي

تستعد الفنانة حلا للمشاركة في بروفات المسرحية الاستعراضية «ماما نانا» التي ستعاود عروضها في عيد الأضحى المقبل بعد توقفها في الفترة الماضية بقرار من منتج العمل الفنان محمد الحملي.

ومن جانبها أعربت حلا عن بالغ سعادتها بالعودة من جديد للمشاركة في عروض مسرحية «ماما نانا» التي سبق ان شاركت في عروضها ببداية عيد الفطر الماضي حيث كنت مستمتعة جدا بهذه المشاركة نظرا لوجود طاقم عمل رائع بقيادة منتج المسرحية الفنان المبدع محمد الحملي والنجوم المشاركة في العمل.

وافادت حلا خلال حديثها لـ«الأنباء» بأن العمل مع قروب الحملي على خشبة مسرح نقابة المهن الطبية شيء ممتع يدفع أي فنان الى تكرار المشاركة في الأعمال القادمة نظرا للمهنية الكبيرة التي يتعامل بها الفنانون والفنانات المشاركون في الأعمال من قبل مسؤولي الشركة وكذلك وجود جمهور اصبح يعشق مسرح الحملي ويحرص على الحضور في مختلف الأعمال.

وفيما يتعلق بجديدها للفترة القادمة ذكرت حلا انها اعتذرت مؤخرا عن المشاركة في مسلسل تلفزيوني ذات طابع كوميدي يحمل عنوان «ترللي» يتم تصويره حاليا في الكويت بمشاركة العديد من نجوم الكوميديا المحلية والخليجية مبررة أسباب الاعتذار الى عدم رغبتها بتنفيذ عملين في وقت واحد فتركيزها ينصب حالياً على الظهور بشكل جيد في مسرحية «ماما نانا» وأداء دورها في المسرحية بالشكل المطلوب حيث يتعارض تصوير العمل مع عروض المسرحية موجه شكرها لمنتج ومؤلف العمل الاستاذ فيصل جودة على ثقته الغالية بها ومنحها ادوار مختلفة في المسلسل على امتداد ١٧ حلقة.

وكشفت حلا ان لديها عددا من النصوص التلفزيونية التي عرضت عليها مؤخرا ولم تبدي رأيها في هذه النصوص حيت تعتكف حاليا على قراءتها بتمعن قبل اتخاذ أي قرار.