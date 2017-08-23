خلود أبوالمجد

أكد الفنان مشاري البلام في اتصال هاتفي معه لـ«الأنباء» أنه يقضي هذه الفترة إجازة يستغلها في قراءة مجموعة من النصوص المعروضة عليه، ليختار منها ما يناسبه ليبدأ التصوير تحضيرا للموسم المقبل، على أمل أن يتوافر النص الذي يستفز قدراته كممثل للعودة من جديد للأدوار والشخصيات الذي اعتاد منه الجمهور تقديمها، وتقدم شخصيات مركبة وجديدة.

ويطل الفنان مشاري البلام على جمهوره في عيد الأضحى المبارك بمسرحية «سالي - فتلة الريف» الذي يشارك في بطولتها برفقة الفنانة هند البلوشي ومرام ومحمد العلوي وآخرين، وسبق أن قدمت في عيد الفطر الماضي وحققت نجاحا كبيرا، وتحكي قصة فتاة الريف المتعارف عليها المقدمة ضمن المسلسل الكرتوني الذي عرض في الثمانينيات لكن بإعداد مختلف وبطابع جديد أعده البلوشي وعبدالعزيز القعود واخراج يوسف البغلي.