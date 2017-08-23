انتهى المخرج صفوان نعمو من تصوير ثلاثية جديدة من الجزء الثاني من مسلسل «مدرسة الحب» وهي أول ثلاثية يصورها في دبي بعد الثلاثيتين اللتين أنهاهما في تركيا، وجمعت الثلاثية الجديدة التي كتبها معتز فتيحة كلا من النجم المصري المعروف خالد الصاوي والنجمة السورية صفاء سلطان، اللذين جسدا الشخصيتين الرئيسيتين في حكاية هذه الثلاثية التي تتناول بخطها العام علاقة حب تجمعهما، ولكن هذه العلاقة لها أهداف أكبر من الحب وهي محاولة الوصول إلى كنز ثمين وسرقته. وفي التفاصيل قال المخرج صفوان نعمو: «هذه الثلاثية تحكي حكاية سيدة استطاعت بسحرها وأنوثتها أن تسرق قلب رجل ثري، قبل أن تحاول أن تسرق منه مقتنيات ثمينة، وأثناء ذلك تنشأ بينهما علاقة حب من نوع خاص، وقد استطاع نجما الثلاثية أن يقدما هذه الحكاية بأداء لافت سيترك بصمته عند الجمهور عند العرض» وأشاد نعمو بالنجم المصري الكبير خالد الصاوي واصفا إياه بأسطورة الأداء التمثيلي الراقي، وكذلك بالنجمة صفاء سلطان التي شكلت معه ثنائيا رائعا.

بدوره قال النجم المصري خالد الصاوي: «الحقيقة أنها المرة الأولى التي أشارك بها في مسلسل من هذا النوع، خاصة أن التصوير يتم في دبي وفي عمل يجمع عددا كبيرا من الجنسيات العربية، فكرة المسلسل الذي تابعت بعض حلقات جزئه الأول جميلة، وحكاية هذه الثلاثية مميزة وصياغتها سلسة وجميلة».

وأضاف الصاوي: «أجمل ما في الأمر أن الحكاية تنتهي في ثلاث حلقات، فالإيقاع سريع وهو أهم ما في الأمر» وشكر الصاوي في ختام تصريحاته المخرج صفوان نعمو والمنتج أمير نعمو على دعوته لهذه المشاركة في هذا العمل، متمنيا أن يحقق النجاح والحضور الذي يستحقه هذا العمل وقت عرضه.