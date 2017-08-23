أحمد الفضلي

غادر الفنان خالد بوصخر غرفة العناية المركزة التابعة لمستشفى ابن سينا بعد ان مضى ما يقارب الـ٢٤ ساعة تحت ملاحظة الجهاز الطبي الخاص بالعناية المركزة والتي دخلها بوصخر بعد خضوعه لعملية جراحية عبارة عن قسطرة في الرأس.

وفور مغادرته للعناية وجه بوصخر رسالة الى جمهوره في الكويت وخارجها طمأنهم من خلالها على صحته بعد استعادته لوعيه وانتهاء آثار المخدر الخاص بالعملية.

وذكر خالد خلال رسالته التي بثها عبر مختلف حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي انه بخير حاليا وتجاوز ولله الحمد مرحلة الخطر. وأوضح أن الأطباء أكدوا له ان العملية نجحت وبنسبة ٩٧% وبانتظار فترة أسبوعين للفحوصات من خلال أشعة الرنين المغناطيسي والتأكد من الحالة بشكل كامل ومتابعة حياته بشكل طبيعي.

ووجه بوصخر شكره لكل من سأل عنه ومن زاره في المستشفى او الاتصال عليه هاتفيا او من خلال الدعاء له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخص بوصخر بالشكر زملاءه الفنانين وكذلك جمهوره، موضحا انه تلقى كما كبيرا من المكالمات فور دخوله لغرفة العمليات، وأغلبها رد عليها ابن خالته حسين الذي تكفل بالرد على الهاتف وطمأنته المتصلين بنجاح العملية اثناء وجود خالد في غرفة العناية المركزة.

والجدير بالذكر أن بوصخر شعر بالآلام في الرأس مطلع هذا الشهر وفور عودته من العاصمة القطرية الدوحة وبعد فحوصات أولية تبين أنه يعاني من نزيف في الرأس وتطلب إجراء عملية قسطرة تمت بنجاح.