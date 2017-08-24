أحمد الفضلي

تعرضت الفنانة أمل عباس لوعكة صحية أدخلتها الى مستشفى مبارك الكبير، حيث قرر الأطباء فور دخولها المستشفى إدخالها الى غرفة العناية المركزة، وتبين من الفحوصات الأولية تعرضها لجلطة في القلب تعامل معها الجهاز الطبي للمستشفى بنجاح قبل ان تستقر حالتها الصحية ويتم إدخالها الى الجناح.

بدورها، ذكرت أمل ان حالتها الصحية مستقرة حاليا بفضل الله ثم التدخل السريع للجهاز الطبي في مستشفى مبارك، حيث تعرضت لجلطة في القلب فجر امس أثناء وجودي في المنزل، حيث كانت الجلطة مفاجئة لي ولأفراد أسرتي ولكنها عدت على خير.

وأفادت أمل خلال حديثها لـ «الأنباء» بأنها حاليا أودعت في جناح 3 غرفة 14 وحالتها مستقرة لكنها ستبقى في المستشفى تنفيذا لتوصية الجهاز الطبي، وذلك لإجراء بعض الفحوصات وعمل منظار لمعرفة الأسباب التي أدت إلى إصابتها بالجلطة تفاديا لعدم تكرارها في المستقبل.

ووجهت أمل شكرها إلى كل من سأل عنها من جمهورها وزملائها الفنانين من خلال التواصل معها عبر الهاتف أو زيارتها او الدعاء لها في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي التي تناقلت الخبر.