أحمد الفضلي

خضع الفنان القدير محمد جابر صباح امس الاول «الاربعاء» لعملية جراحية في القلب بأحد المستشفيات التركية الذي دخله بعد تعرضه لازمة قلبية مفاجئة اثناء وجوده وافراد عائلته في العاصمة التركية اسطنبول الامر الذي اجبره على دخول المستشفى والخضوع لعمليتين جراحيتين في القلب.

ومن جانبه ذكر جابر نجل الفنان القدير محمد جابر ان والده خضع لجراحة ناجحة في القلب وهي العملية الثانية وابلغه الاطباء بان العملية كانت ناجحة وقام الجهاز الطبي خلال الجراحة الثانية بفتح شريانين وتركيب دعامات للقلب وحاليا يمكث في غرفة العناية المركزة كإجراء احترازي يخضع له المرضى الذين يقومون بمثل هذه الجراحات.

واختتم جابر بتوجيه الشكر لجميع المسؤولين في وزارة الصحة الكويتية وعلى رأسهم وزير الصحه الدكتور جمال الحربي، على اهتمامهم وعلى الاجراءات التي ستتم لاحقا مع والده لضمان علاجه بالشكل الصحيح في تركيا، والعودة الى الكويت.

وعلى صعيد آخر أجبر الفنان القدير حسين المنصور مساء امس الاول «الاربعاء» على قضاء يوم كامل في مستشفى رويال حياة تنفيذا لرغبة الجهاز الطبي في المستشفى وذلك لعمل فحوصات اولية لمعرفة اسباب الالام التي يشعر بها في اسفل المعدة وتراوده بين فترة واخرى حيث قام الجهاز الطبي للمستشفى بأخذ عينة دم من مناطق مختلفة من جسده وذلك لتحليلها لمعرفة اسباب تلك الالام للتعامل معها.

وفور الانتهاء من عملية اخذ العينات غادر المنصور المستشفى على ان يعود اليه يوم الاحد المقبل وذلك لعمل منظار للمعدة قرره الاطباء له للاطمئنان اكثر على صحته.