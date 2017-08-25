نص العمل خضع للرقابة وتم الإبقاء على هذه الجمل ودورنا كفنانات يتطلب منا تنفيذ هذه الأدوار

أحمد الفضلي

تستعد الفنانة مرام للعودة من جديد للمسرح الاستعراضي من خلال المشاركة في عروض مسرحية «سالي» التي تعود لعروضها في عيد الأضحى المقبل بعد فترة توقف ليست بالطويلة، حيث توقفت عروض المسرحية في الاسابيع الماضية بعد استمرارها لعدة اسابيع بعد انطلاق عروضها بدءا من اول ايام عيد الفطر الماضي.

ومن جانبها، أعربت مرام عن بالغ سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي واكبت عروض المسرحية والحضور الكثيف للجمهور طوال فترة العروض، موضحة ان المسرحية تحتوي على رسالة توعوية رائعة تقدم للأطفال والكبار ايضا بخلاف مشاركة عدد كبير من نجوم المسرح الاستعراضي حيث كان الجميع مستمتعا بالمشاركة في العمل ويقدم جهدا كبيرا الأمر الذي ساهم بإعادة عروضها في عيد الأضحى وقد تستمر الى ما بعد العيد.

وفيما يتعلق بجديدها القادم بخلاف مسرحية «سالي» أفادت مرام خلال حديثها لـ «الأنباء» بأنها توصلت الى اتفاق للمشاركة في تقديم دورة جديدة للبرنامج الحواري المنوع «سوالف ضحى» والذي عرض في العام الماضي وشاركت مرام بتقديمه الى جانب عدد من المذيعات ومنهن فنانات أمثال الفنانة العراقية ميس كمر والفنانة أمل العنبري وعبير أحمد وغيرهن.

وأفادت مرام بأنها تبحث حاليا في عدد من النصوص المقدمة لها من قبل المنتجين والمخرجين، وذلك لاختيار الأنسب من بينها للإطلالة من خلاله في الفترة الموسمية او في الدورة الرمصانية المقبلة، حيث قدم لها نصوص قد ترى النور في رمضان المقبل.

وعن ردود الأفعال التي واكبت مشاركتها في مسلسل «غرابيب سود» ذكرت انها تعتبر مشاركتها في هذا المسلسل بمنزلة نقلة نوعية في مشوارها الفني، وذلك لمناقشته لقضية حساسة شكلت هاجسا كبيرا لمختلف دول العالم وهي التنظيمات الإرهابية ومنها تنظيم «داعش» والأفكار المشوهة التي يبثها هذا التنظيم وغيره من التنظيمات الإرهابية عن الإسلام البعيد عن هذه الأفكار المتطرفة.

وأوضحت ان: ما ذكر عن مشاركتي في العمل والجمل التي قيلت على لساني وقيل كيف تردد فنانة خليجية هذه الجمل أقول لهم ان نص العمل خضع للرقابة وتم الإبقاء على هذه الجمل التي تتداول عند التنظيم والفتيات المنتسبات لهذا التنظيم ودورنا كفنانات يتطلب منا تنفيذ هذه الأدوار لإيصال رسالة توعوية عن هذا التنظيم للحد من خطورته على عامة الناس.

وفيما يتعلق بإمكانية تكرار تجربة «غرابيب سود» ذكرت مرام انها لن تتردد في تكرار التجربة نظرا لوجود رسالة توعوية للناس بشرط الا يكون الدور مشابها للأدوار التي قدمتها في السابق فالفنان لابد ان يكون حريصا على عدم تكرار نفسه في الأدوار التي يقدمها لجمهوره.