بمشاركة 12 موظفا وموظفة من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اختتمت اليوم في المقر الدائم لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج بمدينة الرياض دورة تدريبية بعنوان «صناعة المحتوى الإعلامي» بحضور مدير عام الجهاز مجري بن مبارك القحطاني، والمشرف العام على قطاع الشؤون المالية والإدارية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالعزيز بن أحمد الغانم، والمشرف على مكتب أمين عام المجلس عبدالله المقحم، وعدد من المسؤولين.

الدورة التي عقدت على مدى 3 أيام هدفت إلى التأهيل الاحترافي، ورسم الخطوات الأساسية والإبداعية في صناعة المحتوى الإعلامي، كما تم خلال الدورة استعراض العديد من التجارب العالمية الناجحة في صناعة المواد الإعلامية عبر وسائل الإعلام المتعددة.

وتم تنفيذ الدورة من قبل مركز التدريب الإعلامي التابع لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، وبإشراف الإعلامي ماجد بن جعفر الغامدي المتخصص في التدريب ومؤلف عدة كتب إعلامية منها كتاب «صناعة المحتوى الإعلامي».

وأشار مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج الى أن الدورة التدريبية تأتي ضمن التعاون المشترك بين الجهاز والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتطوير الموظفين، وإكسابهم الخبرات العلمية والعملية الحديثة في الإعلام.