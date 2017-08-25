يفكر الفنان جو أشقر في طرح ألبوم غنائي يتضمن أربع أغنيات مصرية وست أغنيات لبنانية تعاون فيها مع المصريين محمود خيامي ومصطفى مرسي ومحمد يحيى وأيمن بهجت وقمر ومع اللبنانيين سمير نخلة وسليم عساف وهشام بولس ومنير بو عساف.

إلى ذلك، انتهى جو أخيرا من تسجيل أغنية باللهجة العراقية تعاون فيها مع الفنان حاتم العراقي ويقول عنها إنها ستكون مفاجأة لجمهوره.

أشقر وردا على سؤال عن إنتاج أعماله الفنية بنفسه ان القرصنة الإلكترونية لم تترك مجالا للفنان كي يعتمد على شركات الإنتاج، لذلك أصبح أمر إنتاجه لأعماله أمرا إجباريا لا اختياريا.