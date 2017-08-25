خلود أبوالمجد

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن مشاركة الفيلم المصري «فوتو كوبي» في المسابقة الرسمية لدورته الأولى التي ستنطلق يوم 22 سبتمبر المقبل ليتنافس على جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل.

وبذلك يكون ثاني الأفلام التي تعكس وجودا مميزا للسينما المصرية في المهرجان بعد اختياره فيلم «الشيخ جاكسون» لافتتاح الدورة وهو بطولة أحمد الفيشاوي وأحمد مالك وأمينة خليل.

«فوتو كوبي»، إخراج تامر عشري وتأليف هيثم دبور بطولة محمود حميدة، شيرين رضا، فرح يوسف، علي طيب، أحمد داش ومن إنتاج «ريد ستار» في ثالث أعمالها الروائية الطويلة بعد «نوارة» للمخرجة هالة خليل و«الأصليين» للمخرج مروان حامد.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية محمود في أواخر الخمسينيات من عمره صاحب مكتبة لتصوير ونسخ المستندات في حي عبده باشا أحد أحياء الطبقة المتوسطة، كان محمود يشتغل عامل جمع في إحدى مطابع الصحف المملوكة للدولة، المهنة التي انتهت في الصحافة بسبب استخدام الصحافيين لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وإرسال مقالاتهم عبر المنظومة الإلكترونية، الأمر الذي يدفع محمود إلى تسوية معاشه المبكر وفتح محل خاص به.

كان يقضي معظم وقته في توصيل الطابعة بالفلاشات وطبع محتوياتها.

وفي أحد الأيام جاء إليه زبون وطلب منه طباعة ورقة بحثية موضوعها حول الأسباب التي أدت الى انقراض الديناصورات أصبح الرجل بعدها مهووسا بذلك الموضوع وهو ما قد يفسر سبب تدهور وضعه المالي، وتضاؤل أعداد زبائنه.

يقول انتشال التميمي مدير المهرجان ان من أسباب اختيار «فوتوكوبي» ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة التأكيد على اهتمام المهرجان بالسينما المصرية الشابة الواعدة ولتكون الجونة متنفسا حقيقيا وكبيرا لانطلاق تلك التجارب نحو آفاق عربية ودولية واسعة.

وأضاف: الفيلم تجربة سينمائية مميزة بموضوعها غير التقليدي وفكرته العميقة مليئة بالمواقف الإنسانية، كما أن الأداء المميز لنجميه محمود حميدة وشيرين رضا وبقية الممثلين عزز كثيرا من قيمته.