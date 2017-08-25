بيروت - بولين فاضل تبدو الفنانة رولا سعد متفائلة جدا بمسلسلها الجديد الذي يجمعها بطولة بيوري مرقدي. المسلسل الذي فصل على قياس رولا العاشقة للموضة وعالمها يدور في الفلك عينه مع إضافة القصص الإنسانية والعاطفية إليه وهو ما يجعله عملا جديدا من نوعه أقله على الشاشات اللبنانية. عن عملها الجديد الذي يعيدها بقوة إلى الساحة الفنية، تحدثت رولا سعد لـ «الأنباء»، فإلى التفاصيل.

بداية أي مرحلة قطعها تصوير مسلسلك «مجنون فيكي» مع يوري مرقدي؟

٭ ما زلنا في البداية لأن المسلسل يحوي الكثير من مواقع التصوير الأمر الذي يستتبع تنقلات عدة ووقتا طويلا.

وما توقعاتك للعمل؟

٭ متفائلة جدا لاسيما أن شركة الإنتاج «نيو لوك بروداكشن» تعمل بشكل محترف جدا وتدرس بعناية كل خطوة.

هل أنت صاحبة فكرة المسلسل؟

٭ نعم وعندما تحدثت بداية إلى الكاتب فراس جبران قلت له إن في ودي تقديم عمل يحكي عن الموضة وأشياء أخرى خصوصا أن أكثر المسلسلات التي نشاهدها تدور في فلك الخيانة والقتل والعنف.

لا يعجبك ما يعرض على الشاشات؟

٭ «ما تفهميني غلط».. بعض ما يعرض اليوم هو على مستوى عال لكن التشابه هو في المواضيع وفي الإطار التاريخي. أعتقد أن الناس بحاجة إلى أعمال تسليهم وتضحكهم والمهم ألا تكون الأفكار متشابهة.

أنا لا أدعي بأن المسلسل الذي نصوره لا مثيل له في العالم العربي لكني أقول انه ينطوي على جديد خصوصا أننا نعيش عصر متابعة الموضة عبر الـ«Social Media».

هل يمكن القول ان المسلسل مفصل على قياسك؟

٭ قصة المسلسل تشبهني كوني أحب الموضة كثيرا وأتابعها عن كثب، ولكن إلى الموضة المسلسل ينطوي على قصص إنسانية وقصص حب وهو يحمل أيضا في طياته نفحة كوميدية.

هل أنت من اقترح اسم يوري مرقدي للمسلسل؟

٭ شركة الإنتاج وأنا، وقد توليت الاتصال بيوري وكنت همزة الوصل بينه وبين الشركة.

ما درجة الكيمياء بينكما كأداء؟

٭ تجمعني بيوري وزوجته صداقة وهذا الأمر يسهل التعاون بيننا لاسيما أن كلا منا يعرف جيدا شخصية الآخر.

ستقدمين في إطار العمل أغنية ديو معه؟

٭ تتر المسلسل هو ديو بيننا من ألحان يوري وتوزيعه. في المسلسل ألعب دور صاحبة مجلة تعنى بالموضة وشريكي في المجلة هو يوري الذي أقع في حبه قبل أن تصادف علاقتنا مشاكل كثيرة. أغنية المسلسل هي من وحي القصة.

هل اشترطت الغناء في المسلسل؟

٭ ليست مسألة اشتراط أبدا.

صرحت قبلا بأنك لن تقدمي بعد اليوم أغنيات ديو؟

٭ صحيح لكن هذا الديو هو لخدمة المسلسل وفكرته جميلة جدا.

كيف ستكون اطلالتك الخارجية في العمل؟

٭ «كلارا» في المسلسل هي رمز للموضة وهذا يعني غنى في «اللوكات»، من هنا سأرتدي أحيانا أشياء مجنونة وأحيانا أخرى أشياء كلاسيكية.

من ساعدك في اختيار «اللوكات»؟

٭ ما من شخص محدد لكنني أتفق على آراء الآخرين وأستمع جيدا قبل أن أصنع «ستايلي» الخاص.

كيف تردين على من يرى أنك ذهبت إلى التمثيل بسبب انحسار حضورك الغنائي؟

٭ لا ليس كذلك أبدا. أنا ابتعدت بعض الشيء عن الغناء بسبب مشكلة صحية أصابت فردا من أفراد عائلتي ولشعوري بأن الأولوية بالنسبة إلي هي الوقوف إلى جانبه.

هل سيفيد المسلسل رولا المغنية؟

٭ «كلو بكمل بعضه» وأي عمل يقوم به الفنان إما أن يضيف إلى رصيده أو أن يتعلم منه في حال لم يكن النجاح حليفه.

خائفة من عدم نجاح مسلسلك؟

٭ أنا من النوع الذي يقلق ويتعب ويجتهد ثم يتكل في نهاية المطاف على الله. أحيانا نلمع وأحيانا أخرى نتراجع وكل ذلك مكتوب لنا.