تستعد المذيعة حليمة بولند إلى اقتحام عالم السياسة لأول مرة، بعد إعلانها عن التحضير لبرنامج سياسي، بعد أن اشتهرت بتقديم البرامج الترفيهية والتفاعلية.

ونقلت صحيفة "الأيام" البحرينية عن مصادر مقربة من حليمة قولها، إنها تسعى لأن يليق البرنامج بها وبتاريخها الإعلامي، مؤكدة أنها بحثت هذه الخطوة جيدًا على اعتبار أنها ستكون بمثابة نقلة نوعية في مسيرتها المهنية.

وأضافت أن حليمة بولند لا ترضى بأي برنامج لا يصل إلى مستوى الوعي والنضج لدى جمهورها على الرغم من بحثها الدائم عن الظهور الإعلامي المميز.

وقدمت حليمة بولند عددًا من البرامج الرمضانية حصدت من خلالها نسب مشاهدة عالية مثل: مسلسلات حليمة، وألو حليمة، وألا هلا، وآن يا جرس.