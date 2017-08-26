أحمد الفضلي

تستعد المذيعة غنيمة دشتي لخوض موسم جديد مع طاقم عمل مذيعي قناة العدالة في الدورة البرامجية القادمة والتي من المقرر انطلاقها في شهر سبتمبر المقبل والتي ستضم كوكبة من البرامج الحوارية المنوعة.

من جانبها، ذكرت دشتي خلال حديثها لـ «الأنباء» انها تلمست نقلة نوعية بعد الانضمام الى كادر المذيعين في قناة العدالة التي منحتها فرصة لإثبات قدراتها من خلال برنامج «ع السيف» وبعد ذلك برنامج «ليالي العيد»، موضحة ان كلا البرنامجين قدم غنيمة بالشكل المطلوب وخلال فترة زمنية قصيرة وهذا الأمر بات حلما يسعى الى تحقيقه أي مذيع أو مذيعة ومنحه الفرصة لإثبات القدرات والموهبة.

وأضافت: في قناة العدالة ومن خلال فترة قصيرة اكتسبت الخبرة وشعرت بأنني أثبت نفسي مقدمة برامج ناجحة.

وفيما يتعلق باستمرارها في القناة بالدورة البرامجية المقبلة، أفادت دشتي بأنها مستمرة في القناة من خلال المشاركة مع طاقم مذيعات برنامج «ع السيف» الذي يعد من أفخم وأقوى البرامج النايت شو التي قدمت مؤخرا عبر القنوات الفضائية الكويتية في العام الماضي، موضحة انها ستعمل في الفترة المقبلة على تقديم كل ما تملك من إمكانيات للظهور بشكل مميز في الموسم القادم لبرنامج «ع السيف» وان تكون عند حسن ظن إدارة القناة.

وفيما يتعلق بخوض التجربة في مجال التمثيل بعد النجاح في تقديم البرامج، أفادت دشتي بأنها سبق ان اعتذرت عن عدم خوض تجربة التمثيل من خلال رفضها لعدد من العروض، مبررة سبب الرفض بانشغالها وتركيزها حاليا على تقديم البرامج وفي حال كانت هناك نيات لخوض التجربة قد ترى النور في المستقبل ولكل حادث حديث.